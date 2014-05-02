Gül ve Erdoğan yemekte buluştu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Tayyip Erdoğan haftalık olağan görüşme kapsamında akşam yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Konutu'ndaki yemek, yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmazken, iki liderin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu değerlendirdiği belirtiliyor.

Başbakan Erdoğan, bu görüşme öncesinde ise partisinin MYK toplantısına başkanlık etti. 2.5 saat süren toplantıda seçim sistemi ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ele alındı.

Bugün ise AK Parti'nin en üst karar organı MKYK toplanacak. İktidar partisinin, seçim sistemi ve Köşk adayıyla ilgili tavrını bu ay içinde belirlemesi bekleniyor.