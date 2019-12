-GÜL VE ERDOĞAN MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI ANKARA (A.A) - 01.07.2011 - İçişleri Bakanı Osman Güneş, güvenlik hizmeti sunarken özgürlüklerin korunmasına çok önem verdiklerini belirterek, ''Çünkü özgürlüklerin olmadığı yerde güvenliğin de bir anlamının kalmadığına inanıyoruz. Bu bilinçle bütün çalışmalarımızı özgürlük ve güvenlik dengesini gözeterek sürdürüyoruz'' dedi. Polis Akademisinin 66. dönem mezuniyet töreni, Akademi'nin Gölbaşı kampüsündeki stadyumda yapıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bando ile karşılandığı törene, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, İçişleri Bakanı Osman Güneş, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, çok sayıda siyasetçi, emniyet mensubu ile öğrencilerin aileleri katıldı. İçişleri Bakanı Güneş, buradaki konuşmasında, bugün mezun olan iyi eğitilmiş ve üstün vasıflı komiser yardımcılarıyla teşkilatın dinamizm kazanacağını söyledi. 18 farklı ülkeden 305 misafir öğrencinin de Güvenlik Bilimleri Fakültesinde eğitim gördüğünü ve bunlardan 55'inin bugün mezun olduğunu dile getiren Güneş, misafir öğrencilerin ülkelerinde güvenliği sağlamanın yanı sıra ülkeler arasındaki işbirliğinin ve dostluğun gelişmesine katkı sağlayacaklarını kaydetti. Polis Akademisinin sürekli yenilendiğini anlatan Güneş, Akademinin güvenlik alanında bilimsel çalışmalar yapan modern bir eğitim kurumu olduğunu ifade etti. Bakan Güneş, vatandaşın huzur ve güven içinde yaşamak istediğini belirterek, ''Günümüzde birçok gelişme ve terör insanlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eder hale gelmiştir. Her gün değişen şartlara uygun olarak iç güvenlik hizmetlerini iyileştirmek, geliştirmek ve en iyi şekilde sunmanın gayreti içerisindeyiz. Güvenlik hizmeti sunarken özgürlüklerin korunmasına çok önem veriyoruz. Çünkü özgürlüklerin olmadığı yerde güvenliğin de bir anlamının kalmadığına inanıyoruz. Bu bilinçle bütün çalışmalarımızı özgürlük ve güvenlik dengesini gözeterek sürdürüyoruz'' diye konuştu. Polisin devletin saygınlığını temsil ettiğini ifade eden Güneş, eğitimin insan haklarına ve hukuka saygı, vatandaş memnuniyetinin sağlanması açısından önemli olduğunu dile getirdi. Güneş, Pursaklar'da 2 bin 500 dönümlük alana kurulacak eğitim merkezinin tamamlanmasıyla hem Türk hem de yabancı güvenlik mensuplarına kaliteli eğitim verileceğini söyledi. Emniyet teşkilatının insan odaklı, planlı, projeli çalışmalar yürüttüğünü anlatan Güneş, mezunlara şöyle seslendi: ''Her ne olursa olsun, vatandaşa hizmeti şiar edinmelisiniz. Sizler göreve başladığınızda emniyet teşkilatı güç ve dinamizm kazanacaktır. Sizler cumhuriyetin temel ilkelerine ve hukuka bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, özgürlükçü, yeni fikirlere açık, toplumsal değerlere saygılı, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, mesleki disipline sahip, bilgi çağı polisleri olarak Türkiye Cumhuriyetinin ve demokratik kazanımlarımızın emanetçisi olduğunuzu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın.'' Polis Akademisi Başkanı Zühtü Arslan da Polis Akademisi olarak bir yandan eğitim hizmetlerini geliştirirken diğer yandan araştırma ve inceleme faaliyetlerini hızlı bir şekilde devam ettirdiklerini söyledi. Dolmabahçe Sarayı'nda yarın Avrupa, Afrika, Asya'dan 24 ülkenin katılımıyla Uluslararası Polis Akademisi Birliğinin kurulacağını ifade eden Arslan, Türkiye'nin bu birliğin sekreteryasını üstlenip öncülük yapacağını bildirdi. Arslan, bu birliğin dünya ölçeğinde bir ilk olduğunu vurguladı. Polislerin hata yapma lüksü olmadığını, en küçük hatanın devlete ve millete mal edileceğini dile getiren Arslan, bunun için yeni mezunlardan sıfır hatayla çalışmak zorunda olduklarını unutmamalarını istedi. Arslan, yeni mezunlara hitaben şöyle konuştu: ''Sevgili mezunlar, hiç kimseyi peşinen yargılayıp mahkum etmeyin. Suçluluğu mahkeme kararınca sabit oluncaya kadar herkesi masum kabul edin ve masumluk karinesini hayatınız boyunca esas alın. Bir de empati duygunuzu kaybetmeyin. Aynı durumda kendinize ne yapılmasını istiyorsanız başkalarına da onu yapın.'' Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanı Veysel Bilgiç ise 340 komiser yardımcısını mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, polisin askerlikle ilgili sorununu çözdükleri için Başbakan Erdoğan'a teşekkür etti. Mezun olan öğrencilerin bilgi bakımından durağanlığı kabul etmeyerek bayrağı daima yukarı taşıyacaklarını ifade eden Bilgiç, komiser yardımcılarına ''Görevlerinizi yaparken insan hakları, eşitlik, adalet, hakkaniyeti gözetmelisiniz'' diye seslendi. Dönem birincisi Mehmet Bilen Kaya, yaptığı konuşmada, vatana ve demokrasiye karşı olanlarla mücadelede yılmayacaklarını söyledi. Kaya, yaş kütüğüne plaket çaktı. -TÖRENDEN NOTLAR- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan, törende, dereceye giren beş Türk öğrenci ile beş misafir öğrenciye diplomalarını verdi. Filistinli dönem birincisinin 18 kardeşin yedincisi olduğunun belirtilmesi protokolde ve tribünlerde tebessümle karşılandı. Mezunların diplomasının verilmesinin ardından komiser yardımcıları yemin etti. Daha sonra sırasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Köpek Eğitim Merkezi, Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve bando gösteri sundu. Bando gösterisi sırasında ezan okunması üzerine yapılan anonsla gösteriye ezan tamamlanana kadar ara verildi. Tören, polislerin geçişiyle son buldu. Tören sırasında Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan'ın sık sık sohbet ettiği görüldü.