Gül ve Bush Ermenistan'ı konuştu

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başkan George W. Bush arasında dün yapılan telefon görüşmesinde, "iki liderin, Türk-Ermeni ilişkilerinin ilerletilmesi çabalarına verdikleri desteğin de ele alındığını" bildirdi.



Başkanın Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Gordon Johndroe, görüşmeye ilişkin bilgi verirken, Başkan Bush ve Cumhurbaşkanı Gül'ün, Gürcistan ile Rusya arasında AB aracılığıyla varılan 6 maddelik ateşkeş anlaşmasına tamamıyla uyulması gereğini vurguladıklarını söyledi.



Johndroe, "İki lider, ayrıca, Türk-Ermeni ilişkilerinin ilerletilmesi çabalarına verdikleri desteği ve büyümekte olan Türkiye-Irak ilişkilerini ele aldılar" dedi.



Sözcü Johndroe, iki liderin, İran'ın, uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasının gereğinin önemini de ele aldıklarını ve Kıbrıs için başlayacak görüşmelere verdikleri desteği de dile getirdiklerini kaydetti.