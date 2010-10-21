Gül Twitter'ı en etkili kullanan 10. lider

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'ı en etkin kullanan devlet liderleri sıralamasında onuncu oldu.







"The Digital Policy Council" adlı bir düşünce kuruluşu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'ı etkin olarak kullanan liderlerin listesini çıkardı. Listenin birinci sırasında 3 milyonu aşkın takipçisiyle ABD Başkanı Barack Obama yer alıyor.

Listede İngiltere Başbakanı David Cameron ikinci, Ürdün Kraliçesi Rania üçüncü sırada. 100 bini aşkın takipçisi bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise liderler arasında onuncu sırada.



Dünya üzerinde milyonlarca kullancısı olan Twitter'ı dünya üzerindeki her 5 liderden biri kullanıyor.





Digital Policy Council'in hazırladığı listede şu isimler yer alıyor:



1. ABD Başkanı Barack Obama



2. İngiltere Başbakanı David Cameron



3. Ürdün Kraliçesi Rania



4. Venezuela lideri Hugo Chavez



5. Japonya eski Başbakanı Yukio Hatoyama



6. Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai yöneticisi Şeyh Muhammed bin Raşit el Maktum



7. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera



8. Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon



9. Tayland Başbakanı Abhisit Vejjajiva



10. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül





