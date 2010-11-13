-GÜL, TWITTERDAN UYARDI ANKARA (A.A) - 13.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kurban Bayramı için trafiğe çıkan vatandaşlara dikkatli olmaları, emniyet kemeri takmaları ve hızlı gitmemeleri yönünde uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanı Gül, Twitter'daki hesabı üzerinden yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlardan trafikte dikkatli olmalarını istedi. Gül, Twitter'da vatandaşa bayram trafiğiyle ilgili, ''Bayram öncesi hepinize bir mesajım var. Uzun bir tatil olacağı için herkesin trafik kurallarına uyması çok önemli. Aman bayram kendiniz ve bizim için acıya dönüşmesin'' dedi. -''ARKA KOLTUKTA OTURMAMA RAĞMEN KEMERİMİ TAKARIM''- Cumhurbaşkanı Gül, 15 Kasımda yayımlanacak olan Kurban Bayramı mesajında bayram trafiği sorununa değindi. Gül, mesajında, Kurban Bayramında trafik kurallarına özen göstermenin önemine dikkati çekerek, bayramın ''acıya dönüşmemesi'' gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, trafikle ilgili vatandaşlara şu mesajları verdi: ''Bayramlar tabii ki neşeli günlerdir, ama maalesef bazen dikkatsiz olunca bu neşeli günler hepimize çok acılı günler haline dönüşmektedir. Bununla da trafiği kastettiğimi eminim ki anlamışınızdır. Yollarımız çift yol oldu, bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz ama trafik kurallarına uymazsak, trafiğe dikkat etmezsek, çok büyük acıları yaşarız. Unutmayın ki trafik kurallarına uymak hepimiz için mecburiyettir, hepimiz yapmalıyız. Bakın açık konuşayım size. Ben şehir içerisinde bile seyahat ederken, havaalanına gidip gelirken arka koltukta oturmama rağmen kemerimi takarım. Herkese tavsiye ediyorum. Kemerlerinizi muhakkak takın. Ön koltukta da olsa arka koltukta da olsanız takın. Seyahat ederken fazla hızlı gitmeyin. Yollar güzel bile olsa ufak bir dikkatsizlik çok büyük kazalara sebebiyet vermektedir. Ümit ediyorum ki bu bayram, bu uzun tatil inşallah üzücü geçmeyecektir.''