-GÜL: TUTUKLULUK SÜRESİ HAKSIZLIKLARA SEBEP OLABİLİYOR ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'de tutukluların sayısının hükümlülerden çok olduğunu, bunun Türkiye'ye yakışmadığını belirterek, ''Ayrıca tutukluluk sürelerinin uzaması, bunlar çok büyük haksızlıklara sebep olabiliyor. Bütün bunların giderilebilmesi için köklü bir şekilde ve sürekli bir şekilde, herkesin el birliğiyle yargı reformuna katkı vermesi gerekiyor'' dedi. Gül, Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Saleh'in davetlisi olarak Yemen'e hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun tutukluluk süresiyle ilgili 102. maddesinin yürürlüğe girmesinin ardından yaşanan tartışmaların hatırlatması ve ''Tutukluluk sürelerini ve yargı ile hükümet arasındaki bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Gül, ''Türkiye'de yargı reformu köklü bir ihtiyaçtır ve bunu başından beri söylüyorum, buna herkes de katılıyor'' dedi. Yargı reformunun, ''yargı sürecinin hızlandırılması, yargının, hakimlerin, savcıların ihtiyaçlarının karşılanması, kanunların daha modernleştirilmesi olduğunu'' kaydeden Gül, şöyle devam etti: ''Bütün bunlar, yargı reformunun içerisine giriyor. Daha önce TBMM'de yaptığım konuşmamda da söyledim, yargı reformunun gecikmesinden dolayı -ki adım adım görüyorsunuz bunlar da gerçekleşiyor- birçok haksızlıklar, yanlışlıklar, üzüntüler de ortaya çıkıyor. Bunların giderilmesi için, bunların süratle el birliği içerisinde yapılması gerekir. Türkiye'de tutukluların sayısının hükümlülerden çok olduğunu biz konuşmalarımızda da söylüyoruz. Böyle bir şey Türkiye'ye yakışmayan bir şey. Ayrıca tutukluluk sürelerinin uzaması, bunlar çok büyük haksızlıklara sebep olabiliyor. Bütün bunların giderilebilmesi için köklü bir şekilde ve sürekli bir şekilde, herkesin el birliğiyle yargı reformuna katkı vermesi gerekiyor.''