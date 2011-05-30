-GÜL TÜRKMENİSTAN'A GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 30.05.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, günü birlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere özel uçakla Türkmenistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Gül'ü Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nden, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve diğer ilgililer uğurladı. Hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenleyen Gül, günü birlik ziyaret için Türkmenistan'a gideceğini belirterek, kendisine ziyarette Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve üst düzey bir heyetin refakat edeceğini söyledi. Gül, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra ülkeleri ilgilendiren güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele alacaklarını kaydetti. Bu yıl Türkmenistan'ın bağımsızlığının 20. yıl dönümü olduğunu ifade eden Gül, şunları söyledi: ''Türkiye, 1991 yılında Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkedir. Aynı şekilde Türkmenistan'ın tarafsızlık statüsünü 1995 yılında ilk destekleyen ülke yine biz olmuştuk. Kısacası ortak tarihimiz ve mükemmel siyasi ilişkilerimizden aldığımız güçle dost ve kardeş Türkmenistan ile işbirliğimizi karşılıklı saygı ve yarar temelinde çeşitlendirerek geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ziyaretimin de geçmişin tecrübeleri ışığında geleceğe yönelik olarak ortak vizyonumuzun yeniden şekillendirilmesi açısından verimli olacağına inanıyorum. Türk iş adamlarının Orta Asya'da en fazla proje üstlendiği ülke Türkmenistan'dır. Bağımsızlığından bu yana Türk firmalarının bu ülkede gerçekleştirdiği işlerin toplamı 21 milyar doları aşmıştır. Bu meblağ, Türk müteahhitlik firmalarının dünya genelinde üstlendiği projelerin yaklaşık yüzde 12'sine tekabül etmektedir. Ülkemiz aynı zamanda Türkmenistan'a en fazla yatırım yapan ülkeler arasındadır. 3 yıldır Türkmenistan'ın dış ticaretindeki en büyük ortağı Türkiye'dir. Bu kapsamda geçen yıl ticaret hacmimiz 1.5 milyar doları aşmıştır. Dolayısıyla ziyaretim vesilesiyle ekonomi, ticaret, enerji, yatırımlar ve eğitim gibi alanlardaki işbirliğimizi de tüm veçheleriyle gözden geçireceğiz. Şüphesiz bu değerli işbirliğini daha güçlü bir şekilde geleceğe taşınmasında iki tarafa da önemli sorumluluklar düşmektedir. Değerli dostum Cumhurbaşkanı Sayın Berdimuhamedov ile baş başa görüşmemizde ve çalışma yemeğinde bu konularda atabileceğimiz adımlar üzerinde duracağız.'' Cumhurbaşkanı Gül, Türkmenistan'ın takip ettiği tarafsızlık politikasıyla uluslararası toplumda saygın ve etkin bir yer edindiğini dile getirerek, ''Sahip olduğu zengin enerji kaynakları göz önünde bulundurulduğunda Türkmenistan'ın bölgesel kalkınma ve istikrar bakımından oynayabileceği rolün önemi açıktır. Türkmen doğal gazının başta batı ülkeleri olmak üzere, dünya pazarlarına sevkıyatı, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin geliştirilebileceği çok önemli bir alandır'' dedi. Gül, Türkmenistan'a yapacağı ziyaretin iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileriyle işbirliğinin pekiştirilmesine samimiyetle inandığını sözlerine ekledi.