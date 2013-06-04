Gül: Gezi Parkı eylemleri Ortadoğu'dakinden farklı, batıya benziyor

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gezi Parkı protestolarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yabancı basında yer alan 'Türk Baharı' benzetmelerine değinen Gül, "Türkiye'de yaşananlar Ortadoğu'dan farklı, batıya benziyor" diye konuştu.



Gül, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Timuray ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde kabule ilişkin bir habere yer verildi.

Son günlerde yaşananlarla ilgili değerlendirmede de bulunan Gül, şunları söyledi:

"Belki yaşananlarla ilgili sizlerin de belli fikirleri vardır. Ben de yakından izliyorum, yabancı kanalları seyrederseniz kaygılanabilirsiniz. Londra'da yaşayan bunu farklı algılayabilir. 'Türkiye Ortadoğu mu oluyor' diye sorabilir. Şirketlerinizin merkezlerinden sizlere de bu tür sorular gelebilir. Türkiye'de olup bitenlerle Ortadoğu'da olup bitenler tamamen farklı şeyler.

Ortadoğu ülkelerine baktığınızda olup bitenler, temel haklar, özgürlükler ve temel meselelerle ilgili tartışmalar. Bunlar, serbest seçimlerin olmadığı, halkın iradesinin yansımadığı, mahkemelerin batı standardında olmadığı ülkeler. Oradaki olaylar çok farklı. Bazı Arap ülkelerinde bunlar olduğunda halka karşı önce silah kullanıldı."

'Geri gidiş olamaz'



Türkiye'nin AB ile müzakere sürecinde bir ülke olduğuna dikkati çeken Gül, gelinen noktadan geriye gitmenin söz konusu olamayacağını kaydetti.

Gül, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye’de olup bitenler, tamamen farklı. Baştan söylediğim gibi Türkiye, AB ile müzakere sürecinde olan bir ülke. Mahkemeleri çalışıyor, AİHM'i tanımış, vatandaşına bireysel başvuru hakkını vermiş. Türkiye, çoğulcu bir ülke, seçimler sağlıklı biçimde yapılıyor. Ama neden bu olaylar oldu derseniz, 10 yıldır Türkiye'yi yöneten bir iktidar var. Muhalif insanların birikimi ve alınganlıkları olabilir. İcraatları onaylamayanlar olabilir.

''Türkiye'de siyasetin kırıcı olduğu zamanlar oluyor'



Türkiye'de siyasetin kırıcı olduğu zamanlar oluyor; bu nedenle incinenler olabilir. Çevre meseleleri olabilir. İstanbul'da bir şey oluyor, bana niye sorulmuyor diyenler olabilir. Ağaç için, hayvan hakları için yürüyenler olabilir. Yaşam tarzına ve fikirlerine saygı duyuluyor mu diye kaygılananlar olabilir. Bütün bunları görüyorum. Bütün bunlar gelişmiş ülkelerdeki meseleler. Londra’da 2 yıl önce benzer problemler yüzünden arabalar yakıldı, dükkanlar yağmalandı, insanlar yaralandı. İspanya'da ekonomik krizin yol açtığı isyanlarda, insanlar meydanlara döküldü.

Amerika'da 'Occupy Wall Street' aylarca devam etti. Üniversite kampüsleri aylarca işgal edildi. Türkiye'de olup bitenler, bu anlattığım batı ülkelerindekilere benziyor, Ortadoğu ülkelerindekilere değil. Olaylar karşısında aşırılıklar olabilir. Polis aşırı davranmış olabilir. Ama bunlar kontrol edildi. Türkiye'de telafi edilemeyecek acılar yaşanmadı. Türkiye'nin geleceğinden tereddüt etmeyin. Ekonomik ve siyasi olarak öngörülebilir bir ülkeyiz. Siyasi ve ekonomik istikrar devam edecektir."