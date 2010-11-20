Gül: Türkiye NATO'nun prestijini korudu

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, NATO Zirvesi'nin tamamlanmasının ardından açıklama yaptı. Gül, Türkiye'nin ilkeli bir şekilde haklı tezlerini savunarak NATO'nun prestijini ve yıpranmasını da koruduğunu söyledi.



Lizbon'da iki gün süren NATO Zirvesi'nin ardından NTV'ye değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, füze savunma sistemi ve NATO-Avrupa Birliği ilişkileri konularında Türkiye'nin haklı tezlerini net bir şekilde dile getirdiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Gül "Türkiye aslında NATO'nun savunma örgütü olduğunu bir kez daha pekiştirdi. Yanlış algılamaları önledi. NATO'nun prestijini Türkiye korudu, yıpranmasını önledi" ifadelerini kullandı. Zirvede ABD Başkanı ile yaptığı görüşmeye de değinen Gül, Obama'nın Avrupa Birliği konusunda yakın işbirliğini sürdürdüğünü vurguladı.



Zirvede kabul edilen stratejik konsept belgesinde füze savunma sistemi konusunda Türkiye'nin kaygıları dikkate alınmış, sistemin İran veya başka bir ülkeyi hedeflediği yönünde herhangi bir ifadeye yer verilmemişti.



Füze savunma sisteminin bundan sonra Kuzey Kore'yi kapsayacak şekilde genişleyeceği Rusya'nın da devreye girebileceği ifade ediliyor.



Projede ilk aşamada karada radar sistemlerinin kurulması, füze rampalarınınsa Amerikan gemilerine konulması hedefleniyor. 2015'teyse füze savunma sistemleri karaya konuşlandırılacak.



Komuta sistemi de Türkiye dahil tüm müttefik ülkeleri göz önünde tutacak şekilde çalışacak.



Haziran 2011'deki NATO Savunma Bakanları toplantısına kadar teknik konularla ilgili bir eylem planı hazırlanacak.





