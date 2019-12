-GÜL: TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA GÜÇLÜ BİR ORTAKLIK VAR NEW YORK (A.A) - 24.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son dönemde ABD medyası ile Kongresinde, Türkiye'ye ilişkin yapılan yanlış ve önyargılı değerlendirmelerle ilgili olarak ''Türkiye ile ABD arasında güçlü bir ortaklık var, bu yüzden toplumlarımıza Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin gerçek niteliğini anlatmak için beraber çalışmalıyız, işbirliğimizin hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgesel ve küresel barış için ne kadar önemli olduğunu anlatmalıyız'' dedi. Gül New York'ta Dış İlişkiler Konseyi (Council on Foreign Relations) adlı düşünce kuruluşunda Türkiye-ABD ilişkileri kapsamında bir konuşma yaptı. Konuşmasında Türkiye-ABD ilişkilerinin artık stratejik ilişkilerin ötesine geçerek ABD Başkanı Barack Obama'nın da geçen yılki Türkiye ziyaretinde söylediği gibi ''Model ortaklık'' haline dönüştüğünü belirten Gül, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi kapsamında yeni bir mekanizmanın yaratıldığını belirtti. Gül bu kapsamda iki ülke arasında ilk stratejik ekonomik işbirliği toplantısının bu yıl Washington'da 19 Ekim'de düzenleneceğini, özel sektör arasındaki ilişkilerinde de artık daha yakın işbirliğinin öngörüldüğünü anlattı. Türkiye-ABD ilişkilerinin gündeminin birbirine son derece benzer olduğunu ifade eden Gül, Türkiye'nin ABD'nin güvenilir bir ortağı olduğunu belirtti. Türkiye ile ABD'nin Irak, Afganistan, Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya, NATO, terörizmle mücadele konularında ortak gündemi olduğunu belirten Gül, Türkiye'nin bölgede istikrar ve barış için çalıştığını, Türkiye'nin bölgesinde bir ''esin kaynağı'' olduğunu belirtti. -TÜRKİYE HAKKKINDA ÖNYARGILI DEĞERLENDİRMELER- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD medyası ve Kongre'de son dönemde Türkiye ile yanlış bilgiler ve önyargılı değerlendirmelere dayanan olumsuz haberlerin ortaya çıktığını, Türkiye ile ilgili ''algılamalarla, gerçekler arasında farklılıklar'' bulunduğunu söyledi. Bu tür olumsuz konuların doğrudan Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendirmese de bu ilişkiler üzerinde olumsuz etkiler doğurduğunu belirten Gül, örneğin ''ABD Kongresine sunulan 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını savunan karar tasarısı, İran'ın nükleer programı ve Gazze'ye yardım taşıyan filoya yapılan saldırı'' konularında bu tür yanlış değerlendirmelerin yapıldığını vurguladı. Türkiye ile ABD arasında güçlü bir ortaklık olduğunu belirten Gül, ''Bu yüzden toplumlarımıza Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin gerçek niteliğini anlatmak için beraber çalışmalıyız, işbirliğimizin hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgesel ve küresel barış için ne kadar önemli olduğunu anlatmalıyız'' diye konuştu. Gül, ''Türkiye her zaman ABD'nin güvenilir müttefiki olacaktır'' dedi. -''EKSEN KAYMASI'' SÖYLEMİ- Türkiye'de ''eksen kayması'' olduğu yönünde de bir söylem olduğunu belirten Gül, içinde bulunduğu çok boyutlu coğrafyası ve karmaşık güvenlik sıkıntıları nedeniyle Türkiye'nin aktif bir dış politika izlemesi gerektiğini, bölgedeki yerel sorunların bölgesel krizlere dönüşme ihtimalinin bulunduğunu bu yüzden de ''dışlama ve izolasyon'' seçeneklerinin yaşanabilir olmadığını, diyalog ve işbirliğinin gerekli olduğunu vurguladı. ''ABD gibi Türkiye de bölgesindeki gelişmelere kayıtsız kalamaz'' diyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Türkiye'yi, örneğin Orta Doğu'daki sonuca yönelik ve yapıcı girişimleri nedeniyle Batı ekseninden kaymakla suçlamak, Pasifik'teki sıkıntıları çözmek için çaba sarfeden ABD'yi Transatlantik ilişkilerini terketmekle suçlamaya benzemektedir'' dedi.