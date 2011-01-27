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Spor

GÜL: TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BAŞARI ERZURUM (A.A)

27 Ocak 2011 23:47

-GÜL: TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BAŞARI ERZURUM (A.A) - 27.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuşması ile 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları başladı. Açılış töreninde konuşan Gül, büyük bir spor organizasyonunun Erzurum'da gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bu tür büyük organizasyonların genellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştiğini belirten Gül, ''Anadolu'nun en yüksek tepelerinden biri, doğunun kapısı Erzurum'da bu organizasyonun gerçekleşmesi Türkiye için olağanüstü büyük bir başarıdır'' dedi.  Başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti olmak üzere emeği geçenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'ye güvenerek oyunların Erzurum'da yapılmasını sağlayan FISU yetkililerine de teşekkür etti.  Cumhurbaşkanı Gül, ''Spor arkadaşlık demektir, barış demektir, spor centilmenlik demektir. Dünyanın 4 bir yanından gelen siz değerli sporcuların centilmence yarışacağınıza eminim'' diye konuştu.  Sporculara başarılar dileyen Gül, 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nı da başlattı. 

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