-GÜL, TÜRK AKADEMİSYENLERLE BULUŞTU BOSTON (A.A) - 25.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''OECD rakamlarına göre Avrupa'da İngiltere, Fransa ve Almanya'daki öğrencilerin toplamından daha çok Türk öğrencinin, ABD'de mühendislik alanında doktora yaptığını belirterek, "Bu doğrusu önemli birşey. Bu şüphesiz ki Türkiye'nin geleceğinde çok büyük etki yapacak'' dedi. Gül, Türkiye'nin çok büyük bir ilgiyle takip edildiğini ifade ederek, "BM'nin koridorlarında eski bir dostuma, bir devlet adamına rastladım, bana 'eskiden Türkiye, Avrupa'nın hasta ülkesi olarak bilinirdi ama şimdi en sağlıklı ülkesi' dedi" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, ABD'deki ikinci durakları olan Boston'da, Four Seasons Oteli'nde 80'e yakın akademisyenle akşam yemeği yedi. Gül, yemekte yaptığı konuşmada, akademisyenlerle bugün birlikte olmaktan çok büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi. ABD'ye BM'nin 65.Genel Kurulu için geldiğini belirten Gül, şunları kaydetti: ''Sizler de uzun yıllardır burada olan insanlar olarak biliyorsunuz, BM Genel Kurulu olunca bütün dünyanın buluştuğu yoğun bir hafta geçiyor burada. Her ülkenin devlet başkanı, başbakanı, dışişleri bakanı muhakkak olmak üzere, herkes burada oluyor ve bir çok görüşmeler, faaliyetler yapılıyor. İşte bu faaliyetleri yoğun bir şekilde bu hafta yaşadık. Ayrıca Türkiye açısından çok önemli başka bir nokta vardı. BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığını yaptık, tarihimizde ilk defa oldu ve bu vesileyle bir de Güvenlik Konseyi'nde zirve toplantısı düzenledik. Bu resmi toplantıların marjında da çeşitli düşünce kuruluşlarında, basında, üniversitelerde konuşmalar yaptık, işlerimizi, görevlerimizi tamamlayıp geçerken burada bir ara verdik, sizlerle buluştuk. Sizlerle buluşmayı çok anlamlı ve çok gurur kaynağı olarak ifade ettim, çünkü hepiniz ayrı ayrı Türkiye'nin gurur kaynaklarısınız, hepiniz ayrı ayrı olağanüstü değerlersiniz''. -''TÜRKİYE'YE GELİN DEME KOLAYCILIĞINI GÖSTERMEYECEĞİM''- Boston'ın ABD'nin bilim ve entelektüel merkezi olarak bilindiğine dikkati çeken Gül, dolayısıyla buradaki üniversitelerde ders vermenin çok ayrıcalıklı bir görev olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, ''O bakımdan aranızda ayrı ayrı dallarda temayüz etmiş, sadece ülkemizde ya da bölgemizde değil, dünya çapında temayüz etmiş, bilinen, takip edilen, çalışmaları okunan çok değerli kişiler var. Bir ülke için bundan büyük bir gurur kaynağı olamaz'' diye konuştu. Akademisyenlerin bu ayrı ayrı başarılarının Türkiye'nin gücüne ve prestijine de ayrıca prestij eklediğini kaydeden Gül, şunları söyledi: ''Tabii sizlere kolaycılığa kaçıp, 'beyin göçü oldu, dolayısıyla bu kadar kıymetli insanlar Türkiye'ye gelin' deme kolaycılığını göstermeyeceğim açıkçası. Tabii ki gelirseniz hepinizin başımızın üstünde yeriniz var. Türkiye'nin çok değiştiğini göreceksiniz. Ama kendi tercihiniz olarak burada durmaya ve burada öğretmeye devam ettiğiniz süre içerisinde ülkeyle olan irtibatlarınızı ne kadar canlı tutarsanız ve Türkiye'den gelen, ileride sizler gibi olacak gençlere ne kadar çok fırsat verirseniz ve bununla ilgili ne kadar çok özel gayret gösterirseniz, bundan da tabii büyük memnuniyet duyarız. Sizler hep bilim adamlarısınız. Burada bulunduğunuz süre içinde bir şekilde Türk bilim dünyasına da çok büyük katkılarınız olacağına inanıyorum. Bunun çeşitli çok elastik yolları vardır. Bunlar zaman zaman mevsimlik gidiş gelişler olabilir ya da başka bugünkü haberleşme araçları, imkanlar vasıtasıyla, Türkiye'de yine çok iyi üniversiteler var, orada dersler veya doktora öğrencileriniz olabilir, bunlarla ilgili çok güzel modeller geliştirilebilir. Sizler araştırma ve bilimle ilgili çalışmalarınızı yürütebilme açısından buradaki bütün imkanlara sahipsiniz, dolayısıyla bunlar bir şekilde Türkiye'deki Türk gençlerinin de hizmetine sunulabilir. Dolayısıyla çok seçkin bir gruba, buraya gelemiyorsa orada doktoraları yönetilebilir, sizlerle devamlı temas içinde olabilirler ve buradan bu işi yönetebilirsiniz. Onlar da yine mevsimlik buraya gelebilirler ve tekrar dönebilirler. Ama bunun ötesinde, tabii ki buradaki çalışmalarınız, burada yine Türkiye'den çok sayıda öğrenci geliyor, onlara göstereceğiniz ilgiler, bunlar her türlü takdirin üstünde olacaktır''. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'den ABD'ye çok sayıda öğrenci geldiğine dikkati çekerek, ''Hatta elime verilen notlardaki bir raporda okudum. OECD ülkeleri içinde yine OECD rakamlarına göre Avrupa'da İngiltere, Fransa ve Almanya'daki öğrencilerin toplamından daha çok Türk öğrenci ABD'de mühendislik alanında doktora yapmış ve doktora yapıyor. Bu doğrusu önemli birşey. Bu şüphesiz ki Türkiye'nin geleceğinde çok büyük etki yapacak'' diye konuştu. -''TÜRKİYE'DE İNANILMAZ BİR DEĞİŞİM VAR''- Bugünkü iletişim teknolojisinin artık mesafeleri anlamsız hale getirdiğine işaret eden Gül, şöyle devam etti: ''Eminim Türkiye'yi yakından takip ediyorsunuzdur. Eskiden gelen gidenlerden haber alınırdı veya gelip gidenler getirdikleri gazeteleri bırakırlardı, oralardan bakardınız. Türkiye de çok değişiyor, inanılmaz bir değişim var Türkiye'de. Bazen bu değişim kafaları da karıştırabilir. Bunu, New York'ta bulunduğum süre içerisinde, çok sayıda konuşma yaptım, çok sayıda toplantıya katıldım, BM dışında. Türkiye'nin algılamasıyla, Türkiye'nin gerçekleri gerçekten çok farklı. Türkiye resmi olarak çok farklı. Ama Türkiye'nin bugün yaptıklarıyla ilgili algılama da farklı. Bunları ne kadar çok konuşup anlatırsak ve Türkiye'nin aslında yaptığı herşeyin iyi ve iyilik yönünde olduğunu en iyi şekilde gösterirsek, inanıyorum ki herkes bundan mutlu olacaktır, çünkü Türkiye değerli bir ülkedir''. ABD'nin dünyanın her bakımdan en büyük ülkesi, bilimin merkezi, bir süper güç olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, Türk-Amerikan ilişkilerinin de çok önemli ve Türk dış politikasının temel direklerinden biri olduğunu belirtti. -''ŞİMDİ EN SAĞLIKLI ÜLKESİ''- Dışarıdan da Türkiye'nin çok büyük bir ilgiyle takip edildiğine değinen Gül, New York'tayken BM'nin koridorlarında eski bir dostuna, bir devlet adamına rastladığını ve söz konusu devlet adamının, ''eskiden Türkiye, Avrupa'nın hasta ülkesi olarak bilinirdi ama şimdi en sağlıklı ülkesi" dediğini aktardı. Gül, ''Ekonomik başarılarımızı, büyümeyi, rakamları hep takip ettikleri için. Bunlar şüphesiz ki sizin için de gurur ve mutluluk kaynağıdır, çünkü insanın kendi ülkesiyle ilgili pozitif gelişmeler, dışarıda her zaman sizi sevindirecektir'' dedi.