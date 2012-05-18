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Gül: TSK'ya güvenmek, inanmak lazım

Gül, Esenboğa Havalimanı’nda 'ABD istihbaratı' üzerine hakkında soruları yanıtladı

18 Mayıs 2012 14:14

Uludere'de 34 kişinin yaşamını yitirdiği olayda istihbaratın ABD'den geldiği iddialarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Gül, "Genelkurmay'ın haberi yalanladığını belirterek, "TSK'ya güvenmek, inanmak lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Esenboğa Havalimanı’nda soruları yanıtladı. Abdullah Gül, şunları söyledi:

“Irak’taki önemli aktörlerle görüşüyoruz. Irak’ın kendi içinde yaşadığı büyük sorunlar var. Kendi halkı ve komşularıyla barışık bir Irak istiyoruz. İstikrarsızlık bölgemiz için büyük tehdittir. Irak’taki bugünkü siyasi krizler üzücü. (Uludere’de istihbaratı ABD verdi iddiası) O gazetede yazı kaygılarla ele alınmış. İnsansız hava araçlarının zaman zaman yanlışlıklar yaptığıyla ilgilidir. Pakistan’da ABD’nin acı tecrübeleri oldu. Türkiye’yle ilgili geniş bilgi veriyorlar. Kendi milli kaynaklarımıza önce güvenmemiz lazım. Genelkurmay Başkanlığı yazılı açıklama yaptıysa buna hepimizin güvenmesi lazım. Açık bir bildiriyle söylenmişse buna inanmak lazım. Gereksiz polemiğe girmek doğru değil."

"ABD’nin imkanlarından da faydalanıyoruz. Orada bir olay var, bir yürüyüş var. Orayı gözleyen herkes o fotoğrafları çekebilir. Önce kendi imkanlarıyla görüntülenmiş, sonra başka yerlerden de bilgi gelmiş olabilir. Türkiye ile Suriye arasında ikili ilişkilerden dolayı bir sorun olsaydı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın söylemleri olabilirdi. Ancak bu iki ülke arasındaki bir olay değil. Suriye halkı ve yönetimiyle ilgili bir sorundur. Bütün dünyanın meselesidir. Türkiye’ye yönelik eleştirileri kabul etmek mümkün değildir. Suriye’de akan kan birçok platformda görüşülecektir.”

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