Gül: TFF krizi fırsata çevirebilir

T24

'TFF ve kulüpler sorumluluk bilinciyle davranmalı'



Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Başkanı Aydınlar'ın son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak ayrıntılı bilgi verdiği kabulde, Cumhurbaşkanı Gül şunları kaydetti:''Türk futbolu zor bir dönemden geçiyor. Bu süreç Türk futbolunu tamamen vurabilir veya kendisine getirir. O yüzden, bu zor dönemde göreve gelen yeni yönetimin süreci en iyi şekilde yöneterek bu krizi bir fırsata dönüştürmesi gerekir. Prensipli ve ilkeli hareket edilmeli, uluslararası kurallar asla ihmal edilmemelidir.''Cumhurbaşkanı Gül, hiç kuşkusuz, sürecin bir heyecan yitimine sebep olduğunu belirterek, şöyle devam etti:''Bu heyecan yitimini bir futbol seyircisi olarak ben de yaşıyorum. Futbolun Türkiye'de anlamı çok büyük, o yüzden yaşadığımız hayal kırıklığı da büyük oldu. İşte bu yüzden TFF de, futbol dünyasının diğer aktörleri olan kulüpler de sorumluluklarının bilincinde davranmalılar. Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği hukuk reformunun toplumun bütün katmanlarında uygulanmaya konması gerekiyor. Kuşkusuz futbol da bu alanlardan bir tanesidir.''Cumhurbaşkanı Gül'e 38 numaralı ''Abdullah Gül'' yazılı yeni Millî Takım forması hediye eden Aydınlar, liglerin ertelenmesi kararı ve bu kararın etkilerini hafifletmek için başlatılan play-off uygulamasıyla ilgili bilgi verdi.Aydınlar, ayrıca Cumhurbaşkanı Gül'ü, 2 Eylül'de İstanbul'da oynanacak Türkiye–Kazakistan ve 6 Eylül'de Viyana'da oynanacak Avusturya–Türkiye müsabakalarına da davet etti.