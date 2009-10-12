Gül: Terörü yok etmenin tam zamanı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Türkiye'nin önündeki terörü tamamen yok etmenin tam zamanıdır. Bunun uluslararası ve bölgesel şartları oluşmuştur'' dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından Hilton Otelinde düzenlenen ve çeşitli ödüllerin de dağıtıldığı ''Sanayi Gecesi 2009''a katıldı. Konuşmasında ekonomik konulara değinen Gül, demokratik açılım süreci ve terörle mücadele konusunda da önemli mesajlar verdi.

Gül, bir insanın doğduğu yere gittiğinde güzellikler görmesinden mutluluk ve heyecan duymasının doğal olduğunu söyledi. Kayseri'de katıldığı ve katılacağı etkinliklerin gurur verici olduğunu dile getiren Gül, bundan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türk iş adamlarıyla zaman zaman yurt içinde ve yurt dışında beraber bulunduğunu anlatan Gül, özellikle yurt dışında Türk ekonomisini tanıtırken gurur duyarak konuştuğunu belirtti.

Türkiye'nin bütün dünyayla birlikte ekonomik sıkıntı içine girdiğini ifade eden Gül, bu yıl yüzde 5 civarındaki küçülmeye karşın, gelecek yıl yüzde 4'lük büyüme oranıyla Avrupa'da en hızlı büyümenin öngörüldüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül, iş adamlarına, ''Bu günlerde belki sıkıntılı bir dönemden geçiyorsunuz ama önümüzdeki yıllarda yine çok büyük imkanlar olacak ve sizler harikalar yaratacaksınız'' diye seslendi.

Türk ekonomisinin harcama paritesine göre 1 trilyon dolarlık Gayri Safi Milli Hasıla'ya ulaştığının altını çizen Gül, bu gücü Türk iş adamlarının oluşturduğunu vurguladı. Türk ekonomisinin dinamosunun iş adamları olduğunu belirten Gül, bu iş adamları arasında Kayserililerin çok olmasının kent için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Kayseri ekonomisini yakından takip ettiğini dile getiren Gül, Kayseri sanayisinin daha yüksek teknolojiyle donanmış sahalara girmesini istedi. Yabancı sermayeyle ortaklıklarda da eksiklik gördüğünün altını çizen Gül, ''Ne kadar çok uluslararası firmalarla ortaklık yaparsanız, ne kadar çok dışa açılırsanız bu sizi ve Kayseri sanayisini o kadar güçlü hale getirecek. İşler iyi gidiyor, iyi kazanıyoruz diye durmamalısınız. Dışarıyla daha çok ilgilenmek gerekir ve dışarının bilgilerini Türkiye'ye, Kayseri'ye çok daha hızlı aktarmak gerektiğine inanıyorum'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Gül, Kayseri'nin aynı zamanda bir üniversite şehri olduğunu da ifade ederek, Erciyes Üniversitesi'nin yanı sıra iki vakıf üniversitesi kurulduğunu söyledi. Gül, ikinci devlet üniversitesinin kurulmasına ilişkin ümidini de dile getirdi.

-''TERÖRÜ DEVREDEN ÇIKARTMAK İÇİN BÜTÜN DEVLET KADEMELERİ ÇALIŞIYOR''-

Türkiye'nin 15-20 yıl öncesine göre çok geliştiğinin altını çizen Gül, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin daha önce Türkiye'yi gezdiğini kendisine anlattığını aktardı. Gül, şöyle devam etti:

''O yıllarda at arabaları, el arabaları, sokaklarda satıcılar, dükkanlardaki mal çeşitleri çok farklıydı. 15 sene öce Kayseri'de bile çarşıları, alışveriş merkezlerini gözünüzün önüne getirin. İstanbul'un, Ankara'nın 20 sene öncesini düşünün. Türkiye inanılmaz bir değişim yaşadı. Ben de kendisine (Sarkozy) 'gördüğünüz Türkiye eski Türkiye idi. Siz gelin de bugünkü Türkiye'yi görün bakalım' dedim. Aslında herkes bugünkü Türkiye'yi görüyor ve çok etkileniyor. Türkiye'nin sanayicilerini, sanatçılarını, siyasetçilerini görüyorlar. Türkiye bütün gücüyle, hem bölgesinde hem dünyada inanılmaz bir şekilde yerini alıyor. Bundan hepimizin kıvanç duyması gerekir.

Eskiden belli ülkeler gelip bölgemizdeki sorunları çözerdi. Şimdi artık biz çözüyoruz. Bizi davet ediyorlar ve aracı olmamızı istiyorlar. Herkes Türkiye'yi örnek alıyor. Türkiye'deki demokrasinin derinleşmesini, genişlemesini, ekonominin güçlenmesini örnek alıyorlar. Bunlar bizim için yeterli değil.

Hala çok noksanlarımız var. Hala çok çalışmamız gerekir. Hukuki sistemimizi pekiştirmemiz ve Türkiye'nin her açıdan çok daha öngörülebilir ülke olmasını sağlamamız, demokrasimizi güçlendirmemiz, ekonomimizi güçlü hale getirmemiz ve varsa yumuşak karnımız bunları gidermemiz... Gelir adaletsizliği, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkı, hayat standardı farkını gidermek için hala olağanüstü çalışmamız gerekir.

İşte onun için enerjimizi buna harcamalıyız. Türkiye kendi meselelerini kendi halledecektir. Enerjimizi boşa harcayacak vaktimiz yok. Dayanışmamızı, milli bünyemizi çok daha güçlü hale getireceğiz. Bugün uğraştığımız terörü kesinlikle artık arkamızda bırakacağız. Bunun uluslararası ve bölgesel şartları oluşmuştur.''

-''TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDEKİ TERÖRÜ TAMAMEN YOK ETMENİN TAM ZAMANIDIR''-

Konuşmalarının gayet açık olduğunu ve sorumlu bir şekilde fikirlerini paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Herkes benim söylemlerimden çeşitli yorumlar yaparak veya söylemediğim lafları söylemişim gibi konuşup üstünden konuşmalar yaparak, bir yerlere gitmek isterler ama benim konuşmalarım gayet açık. Ben, gayet sorumlu bir şekilde fikirlerimi paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı olarak fikirlerimi, düşündüklerimi ve doğruları söyleyeceğim ki yarın görevim ve yetkim bittikten sonra konuşan durumuna düşmeyeceğim. Türkiye'nin önündeki terörü tamamen yok etmenin tam zamanıdır. Şartlar 3-4 sene önce bu kadar bizim lehimize değildi çünkü terör örgütüyle uğraşanlar, istismar edenler, kullananlar... Bunlar herkesin bildiği işlerdir. Bugün çok daha güçlü bir durumdayız. Bunu devreden çıkartmak için bu sene olağanüstü gayret sarfetmek gerekir. Bu çalışmaların da bütün devlet kademelerinde yapıldığını görüyorum. Bunların bir kısmı görünür, bir kısmı görünmez.

Türkiye gayet kararlıdır, enerjisini boşa harcamayacaktır. Enerjisini halkının, vatandaşlarının mutluluğu, refahı, ülkesinin dört bir yanının kalkınması için harcayacaktır. Hepimizin iyi niyetli olarak seferber olmamız, el birliği içinde olmamız gerekir. Günlük tartışmalar olacaktır ama Türkiye'yi ilgilendiren milli meseleler söz konusu olduğunda herkesin dayanışma içinde olması gerektiğine inanıyorum.''

Gül, konuşmasının ardından KAYSO tarafından ilan edilen iş adamlarına ödüllerini verdi, KAYSO'nun 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptırılan pastayı da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ve KAYSO Başkanı Mustafa Boydak ile birlikte kesti.

Boydak, Cumhurbaşkanı Gül'e gecenin anısına büyük boyda bir çini tabak hediye etti.