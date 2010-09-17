Gül: Terör örgütü korkunca suçu devlete atıyor

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Bugün Hakkari'de meydana gelen patlamaya değinen Gül, "Sivillerden gelecek tepkilerden korkarlarsa suçu devlete atarlar" dedi. Gül başkanlık sistemine ilişkin, "Türkiye'nin gündeminde bu konu yok, ama tartışılabilir" dedi.



Cumhurbaşkanı Gül, dün Hakkari'deki patlamayla ilgili soruyu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Gül, "Terör örgütünün siciline bakarsanız bu tip olaylar vardır. Ve terör örgütünün sicili bu tip olaylarla doludur.



Eğer sivillerden gelecek tepkilerden utanır ve korkarlarsa bunu kabul etmezler ve "bunu devlet yaptı" diyerek suçu devlete atarlar" dedi.



Gül örnek olarak Diyarbakır'da geçtiğimiz senelerde bir dershane önünde meydana gelen patlamayı göstererek, "Dershane önünde yaptıkları önünde ve çok sayıda öğrencinin öldüğü olayı devlete atmışlardı ve nerdeyse inandırmışlardır" diye konuştu.



Savcılığın soruşturmasının devam ettiğini belirten Gül, "Mayınlar dünyada ordulara bile yasaklanmıştır, terör örgütünün nasıl mayın kullandığını ve sivillere karşı neler yaptığınıİstanbulve Ankara'daki olaylardan da hatırlarsanız. Bu olayın da hiç değilse bazı ön tahminlerini yaparsınız. Ama halktan ve uluslararası camiadan görecekleri tepkiden dolayı ve hemen bir suçlu bulurlar ve o suçlu da devlet derler" ifadesini kullandı.



Gül, bir basın mensubunun başkanlık sistemiyle ilgili sorusunu da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Türkiye'de herşey tartışılıyor, bunlar da tartışılıyor. Bu tartışmalar hep yapılacak. Ancak Türkiye'nin gündeminde bunlar yok. Belki tatlı geliyor ve bazıları kolay konuşuyor ancak Türkiye'nin gündeminde bu yok. Bu tür konular tartışılabilir ve tabi ki avantaj ve dezavantajları da tartışılabilir. Böyle büyük meseleler TBMM ve halkın kararı ile verilebilir" diye konuştu.





