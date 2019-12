Gül: Terör her an herkesin önünde konuşulmaz

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. PKK'yla diyalog kurduğu iddialarının sorulması üzerine Gül, "Burada binlece şehidimiz var. Türkiye'nin birliği bütünlüğü için canını, en kıymetli şeyini veren şehitlerimiz, gazilerimiz var, Terörle sadece silahla mücadele de edilmez" dedi.



Gül, Sarıyer Çayırbaşı Karayolu tünel inşaatında incelemelerde bulunduktan sonra şu açıklamaları yaptı:





'Terörle sadece silahla mücadele de edilmez'



"Bir devletin görevi terörü bitirmektir. Terörü bitirmek ve terör örgütünü bitirmek, tabiki devletin görevidir. Başta TSK'nın, emniyet ve istihbarat teşkilatlarının... Hepsi bütün gücüyle terörü bitirmek, yeni şehitler vermemek için görevlidir. Yoksa sürekli şehit vermek, gazi vermek değildir; ama bunu bitirmektir. Bu Türkiye'nin birinci önceliğidir. Bütün hükümetlerin de birinci önceliği olmalıdır. Terörle sadece silahla mücadele de edilmez. Bütün imkanlar seferber edilerek mücadele edilir. Bütün imkanlar ortaya konur. Kendi imkanlarımız olduğu gibi, terörle mücadelede, sorumlu olan bütün ülkelerle dayanışma halinde olmak zorundadır. Türkiye'nin başındaki bela olan terör örgütüyle de mücadele için komşu ülkeler, müttefik ülkeler, hepsinin Türkiye'ye katkı vermesi gerekir. Yeri geldiğinde diplomasi, yeri geldiiğinde TSK devreye girer. TSK, istihbarat ve emniyet güçleri, çok büyük fedakarlıklar yaparak bu mücadeleyi sürdürüyorlar.





'Terörle mücadele her an herkesin önünde konuşalacak değil...'



"Ekonomik kalkınma, sosyal kalkınma, kültürel faaliyetler, bütün bunların parçasıdır. Bütün bunlardan farklı anlamlar çıkarmak haksızlık olur, terör örgütüne ve teröristlere fırsat çıkar. Önemli olan terörü devre dışı bırakmak, tehdit olmaktan çıkartmaktır. Bunun için bütün varımızla yoğumuzla her şeyimizle bu mücadele devam edecektir. Böyle çetin bir mücadeleyle ilgili her an sizin gözünüzün önünde, kameraların önünde, herkesin önünde konuşalacak değildir. Devletin görevi bu amansız mücadelede güçlü olmaktır.""



Gül, bir gazetecinin "Yani bu uğurda Abdullah öcalan'la da görüşülebilir mi?" sorusuna ise, söylediklerinden farklı anlamlar çıkartıldığını belirterek şöyle yanıt verdi:



"Kendiniz yorum yapıp bunlardan anlam çıkartmayın. Bütün terörü bitirmek Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, huzuruna tehdit olan, tehlike olan bütün bu unsuru tehdit olmaktan çıkartmaktır. Bununla ilgili; 25 senedir devletin başında olan herkesin birinci görevi bu olmuştur. Bununla ilgili çözümler uzmanlara kalmıştır. Yeri geldiğinde komutanlardır, istihbarat elemanları, ekonomik, sosyal kültürel faaliyetlerdir."