-GÜL: TBMM SORUNLARININ ÇÖZÜLECEĞİ KURUMDUR ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Türkiye'nin bugününü ve yarınını temsil eden TBMM, ülkemizin tüm sorunlarının çözüme kavuşturulacağı kurumdur'' dedi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, vatandaşlara ve çocuklara seslenen Gül, yarının büyükleri çocukların sevincini ve coşkusunu paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu vurguladı. 23 Nisan 1920'nin, aziz millet için tarihi değer taşıyan bir dönüm noktasını ifade ettiğine dikkati çeken Gül, 23 Nisan 1920'nin Türkiye'yi işgal etme teşebbüsleri karşısında, Türk milletinin egemenliğini eline aldığı, vatanına sahip çıktığı günü simgelediğini kaydetti. Büyük Atatürk'ün önderliğinde ''Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır'' parolasıyla yürütülen istiklal mücadelesinin, TBMM'nin açılması, vatanın kurtarılması ve Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle nihai hedefine ulaştığına işaret eden Gül, olağanüstü şartlar altında görev yapan Meclis'in, üstlendiği ağır sorumluluğu milletin iradesine uygun bir şekilde yerine getirdiğini belirtti. TBMM'nin millet için daima hayırlı ve verimli çalışmalara imza attığına dikkati çeken Gül, şunları kaydetti: ''Muasır medeniyet hedefinin taşıyıcısı olan TBMM, Türkiye'nin modern dünyayla bütünleşmesi, demokrasimizin olgunlaşması ve çoğulcu demokratik normların ülkemizde geçerli kılınması sürecinde önemli rol üstlenmiştir. Dolayısıyla millet egemenliğinin tecelligahı TBMM, demokratik rejimimizin kalbidir. Türkiye'nin bugününü ve yarınını temsil eden TBMM, ülkemizin tüm sorunlarının çözüme kavuşturulacağı kurumdur. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturmaktadır. Cumhuriyet tarihimiz, bu gücün daha da yaygınlaştığı, yapıcı hamlelerle devletin ve milletin yücelmesine hizmet ettiği bir sürece işaret etmektedir. TBMM'nin açılışının 91. yılında gururla ifade edebilirim ki Türkiye, sürekli dinamizm içinde gelişmekte ve değişmektedir. Halkımız yaşananlar ne olursa olsun daima ileriye bakmakta, demokrasimiz derinleşmekte, ekonomimiz istikrar içinde büyümektedir. Yegane amacımız, gelecek nesillere daha güzel bir ülke bırakabilmektir.'' Cumhurbaşkanı Gül, yarınların müreffeh Türkiye'sini inşa etmek, Türkiye'yi birinci sınıf bir demokrasi haline getirmek, halkı daha mutlu ve daha zengin yapmak amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, Türkiye'yi Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımak için, toplumsal dönüşüm ve yenilenme yolunda reformları sürdürmek, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü tam manasıyla hayata geçirmek ve uygulamak mecburiyetinde olduklarını vurguladı. -ÇOCUKLARA SESLENDİ- Cumhurbaşkanı Gül, mesajında çocuklara da seslenerek, Atatürk'ün çocuklara bayram olarak armağan ettiği bu anlamlı günün, milletin gurur ve coşku günü olduğunu belirtti. Dünya çocuklarının da katımıyla bir şenlik atmosferinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Atatürk'ün ve milletimizin çocuklara verdiği değeri ve duyduğu güveni en güzel şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Gül, mesajında şunları kaydetti: ''Sizler ülkemizin geleceği, milletimizin umudusunuz. Önümüzdeki yıllarda önemli görevlere gelecek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek ve yarınlara taşıyacaksınız. İmza atacağınız başarılarla ülkemizin hedeflerini yakalamasında belirleyici rol oynayacaksınız. Bugünün çocukları olarak, bir taraftan çocukluğunuzu yaşarken, diğer taraftan da aileleriniz ve devletimiz tarafından sağlanan imkan ve fırsatların kıymetini bileceğinize, kendinizi en iyi şekilde yetiştirebilmek için daha çok gayret göstereceğinize eminiz. Sizlerin, Türkiye'yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancım tamdır.''