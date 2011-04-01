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Politika

GÜL, TARİHİ MEKANLARI GEZDİ ANKARA (A.A)

01 Nisan 2011 20:43

-GÜL, TARİHİ MEKANLARI GEZDİ ANKARA (A.A) - 01.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tokat'ın tarihi mekanlarını gezdi. Tokatta temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Gül, eğitime katkı sağlayan hayırseverlere plaket verildiği törenden sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü Mevlevihane Müzesi'ne geçti.  Müzede incelemelerde bulunan Gül, daha sonra Lütfioğlu Konağı Müzesi'ni ziyaret etti. Tarihi Sulu Sokak'ta bir süre yürüyen Gül, tarihi mekanlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yürüyüşü sırasında vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Gül, tarihi Taşhan'da esnafla çay içti.

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