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Gül: Suriye, Türkiye'ye karşı kimyasal silah kullanabilir!

Financial Times, Gül'ün sözlerinin Ankara'nın Suriye'nin kendisine karşı kimyasal silah kullanması konusundaki kaygılarını sergileyen şimdiye kadarki en net açıklama olduğunu belirtti

13 Kasım 2012 11:21

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Financial Times'a yaptığı açıklamada, Şam yönetiminin Türkiye'ye karşı kimyasal silah kullanma ihtimali konusunda uyarıda bulundu.

Gül, bu tehdide NATO'nun sağlayacağı Patriot füzeleriyle karşılık verilebileceğini belirtti.
 
Gül, "Suriye'nin kimyasal silahlara ve bu silahları taşıyabilecek eski Sovyet sistemine sahip olduğu biliniyor. Bu anlamda bir çılgınlık yapılması ve böyle bir hamleye girişilmesi ihtimaline karşılık hazırlık planları yapılmalı, NATO'nun şu an yaptığı şey de bu" dedi.
 
Ankara'nın NATO'dan Suriye sınırına Patriot füzeleri konuşlandırılmasını istemeyi değerlendirdiğini belirten Financial Times, Gül'ün sözlerinin Ankara'nın Suriye'nin kendisine karşı kimyasal silah kullanması konusundaki kaygılarını sergileyen şimdiye kadarki en net açıklama olduğunu belirtti.
 
Cumhurbaşkanı Gül'ün aynı zamanda eski bir dışişleri bakanı olduğunu hatırlatan gazete, Gül'ü Türkiye'nin uluslarası alanda en çok bilinen yüzlerinden biri olarak tanımladı.
 

'Mülteciler güvenlik riski'

 
Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye topraklarına düşen top mermilerinin kasıtlı atıldığına inanmadığını söyledi, ancak "Tabi ki bu tür olayları hoş göremeyiz ve gerekli tepkiyi veririz" dedi.
 
Gül ayrıca, Türkiye'ye sığınan Suriyeli mülteci sayısındaki artışın, Ankara için bir güvenlik riski olduğunu vurguladı.
 
Gazete, Gül'ün Suriyeli mülteci sayısını resmi rakamların ötesinde, 150 bin kişi olarak bildirdiğini yazdı.
 
Ancak Gül, en büyük ve yakın tehditle Suriye halkının karşı karşıya bulunduğunu ekledi: "Bu durumun devam edemeyeceği net. Suriye kendi kendini tüketen bir ülke haline geldi."

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