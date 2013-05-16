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Politika

Gül: Suriye de olup bitenlerin Türkiye'ye taşınmasına müsaade etmeyiz

Gül: Kışkırtmalar yalan yanlış şeylerle yanlış işleri yapmamızı arzu etmeleridir. Bu oyunlara gelmediğiniz için Reyhanlılılar sizi tebrik ediyorum

16 Mayıs 2013 17:33

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen bombalı saldırılarda en az 51 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı’da incelemelerde bulunarak “Bu olayın acısı büyüktür. En çok kayıp verdiğimiz terör olayıdır. Bu olayı teşvik edenler, yapanlar, yardım edenler, herkesi şiddetle lanetliyorum. Bu terör olayını yapanlar, yaptıranlar, yardımcı olanlar eninde sonunda mutlaka karşılığını göreceklerdir" dedi.

Gül ayrıca, “Kirli işleri yapanların tek amacı bizim aklı selimi kaybetmemiz. Kışkırtmalar yalan yanlış şeylerle yanlış işleri yapmamızı arzu etmeleridir. Bu oyunlara gelmediğiniz için Reyhanlılılar sizi tebrik ediyorum. Gün bugündür birlik günüdür birliğimizi beraberliğimizi muhafaza etme günüdür” diyen Gül sözlerini şöyle sürdürdü: “Suriye de olup bitenlerin Türkiye'ye taşınmasına asla müsaade etmeyiz. Bunun da bilinmesini isteriz.. Bütün arzumuz Suriye' de akan kanın durması, bu konunun uzamaması" dedi.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, saldırıda Mit ve Emniyet arasında istihbarat zaafı olduğu yönündeki soruya 'Yüz tane olaydan 99 tanesini önlersiniz, ama bir tanesi gözden kaçınca bu acılar yaşanır maalesef. Teknik deliller ortadayken nasıl olup da gözden kaçtığıyla ilgili gerekli incelemeler yapılıyor' şeklinde cevapladı.

Suriye'deki kaosun Türkiye'ye taşınmasına izin vermeyeceğiz' diyen Gül, uluslararası camiayı da Suriye konusundaki tavrı nedeniyle eleştirdi ve ' başından bu yana Suriye olaylarına sembolik ve hamasetle yaklaşmışlardır' dedi.
 

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