-Gül STK temsilcilerini kabul etti ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki 13 meslek örgütü temsilcisini kabul etti. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yarım saat sürdü. Heyette Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, TİSK Genel Başkan Vekili Tandoğan Tokgöz, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Vedat Ahsen Coşar, Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Fahri Köse, TÜRMOB Başkanı Nail Sanlı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Mehmet Alkan ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Ulusoy yer aldı. Kabulde, son dönemde artan terör saldırılarından duydukları üzüntüyü dile getiren Hisarcıklıoğlu'nun, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturdukları platformun teröre karşı ortak eylem yapacağını söylediği öğrenildi. Bu girişimi olumlu karşılayan Cumhurbaşkanı Gül'ün, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini gösterdikleri hassasiyet için kutladığı belirtildi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun, Gül'e, yeni anayasa süreci bağlamında vatandaşların da görüşleriyle katkı yaptığı geniş çaplı bir çalışma yaptıkları bilgisini aktardığı da ifade edildi.