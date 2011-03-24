-GÜL SOSYAL VE EKONOMİK FARKA DİKKAT ÇEKTİ ACCRA (A.A) - 24.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Kuzey ile güney arasında sosyal ve ekonomik fark oldukça dünya, sık sık ekonomik krizlerle karşılaşacaktır, daha büyük sosyal ve siyasal problemlerle karşılaşacaktır'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye-Gana İş Forumu'na katılarak her iki ülkeden iş adamlarına hitap etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için siyasi iradenin mevcut olduğunu belirten Gül, siyasi, güvenlik ve ekonomik kalkınma alanlarında işbirliğine güç vereceklerini söyledi. Türkiye'nin, Afrika'ya samimi bir ilgi duyduğunun altını çizen Gül, şöyle konuştu: ''Afrika'nın sorunlarının sadece Afrika'nın omuzlarına yıkılamayacak kadar ağır olduğunun bilincindeyiz. İnsanlık adına her konuda Afrika'nın problemlerini paylaşmak ve kıtaya destek vermek gerektiğine inanıyoruz. Kuzey ile güney arasında sosyal ve ekonomik fark oldukça dünya, sık sık ekonomik krizlerle karşılaşacaktır, daha büyük sosyal ve siyasal problemlerle karşılaşacaktır. Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği boyunca Afrika'nın sorunlarına ilgi gösterdi. Yeri geldi Afrika'nın sesi olduk. Gana'yı, Afrika'da demokrasi, hukukun üstünlüğü, serbest piyasa ekonomisini gerçekleştiren, özel sektörün ne olduğunu bilen örnek ülke olarak görüyoruz.'' Gana'nın ekonomiden sorumlu bakanının konuşmasını beğendiğini dile getiren Gül, vizyon ve özgüvenle konuşabilecek çok bakan ve ülke olduğu kanaatini taşımadığını ifade etti. Gül, bu durumun Gana'yı cazip hale getirdiğini söyledi. Ganalı yetkililerle yaptığı görüşmelerin faydalı olduğunu belirten Gül, bugünkü toplantıda özellikle ekonomiyi konuşacaklarını kaydetti. Heyetin büyük bir kısmının iş adamları ve yatırımcılardan oluştuğuna işaret eden Gül, bunun Gana'ya duyulan ilginin göstergesi olduğunu dile getirdi. Gana'ya Türkiye'den bakanlık düzeyinde de ziyaretler gerçekleştirildiğini anımsatan Gül, bu ilginin Afrika'ya duyulan yakınlıkla da alakalı olduğunu ancak Gana'yı farklı kılan kuralları, hukuku olan, öngörülebilir bir ülke olmasından dolayı Gana'nın çok daha fazla ilgi uyandırdığını dile getirdi. Eğitime yapılan yatırımların yanı sıra sağlık alanında da Türkiye'nin sivil toplum örgütlerinin öncülüğü ile açılan hastanelerde de çok büyük hizmetlerin yapıldığını vurgulayan Gül, ''En iyi eğitim, yatırım yaparak öğrettiklerinizle verdiğiniz eğitimdir'' diye konuştu.