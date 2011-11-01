-Gül: ''Sorunların çözümü için işbirliği şart'' İSTANBUL (A.A) - 01.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, terörizm ve radikal akımlarla mücadelenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, ''Ülkelerimizi, halklarımızı ve yaşam tarzlarımızı tehdit eden bu sorunla mücadelede bölge ülkelerinin başarısızlığı hiç şüphesiz diğerlerini de etkileyecektir. Bölgesel sorunların çözümü için bölgesel işbirliği de şarttır'' dedi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen ''Türkiye Afganistan Pakistan 6. Üçlü Zirvesi'' kapsamında üç ülkenin cumhurbaşkanları arasında yapılan kısıtlı katılımlı oturumun ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Gül, 2007'de başlatılan üçlü zirve sürecinin 6. toplantısının bugün tamamlandığını söyledi. Gül, özellikle bugünkü zirveye büyük önem verdiklerini, geçen zirve ile bu zirve arasında birçok önemli olayın yaşandığını belirterek, şunları kaydetti: ''Afganistan ve Pakistan'da terörden çok acılar çekildi. Afganistan'da Sayın Cumhurbaşkanın kardeşi teröre kurban oldu. En son da eski Cumhurbaşkanı Burhaneddin Rabbani aynı şekilde yine terör kurbanı oldu. Pakistan'da da birçok terör olayı oldu. Terörden zaten en çok acı çeken ülkelerin başında geliyor Pakistan. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim Zerdari, değerli eşlerini yine bir terör saldırısında kaybettiler. Böyle bir ortamdan sonra 6. kez tekrar Türkiye'de buluştuk. Türkiye'ye gösterdikleri güvenden dolayı her iki cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum.'' Cumhurbaşkanı Gül, terörizm konusuna da değinerek, şunları kaydetti: ''Terörizm ve radikal akımlarla mücadele hepimizin ortak sorumluluğudur. Ülkelerimizi, halklarımızı ve yaşam tarzlarımızı tehdit eden bu sorunla mücadelede bölge ülkelerinin başarısızlığı hiç şüphesiz diğerlerini de etkileyecektir. Başka bir ifadeyle bölgesel sorunların çözümü için bölgesel işbirliği de şarttır.'' Gül, zirve sürecinin 5 yılda ortaya çıkardığı işbirliği ve sinerji ile rüşdünü ispatladığını, bu sürecin en önemli getirisinin, karşılıklı anlayış ve güvenin geliştirilmesi olduğunu vurguladı. Bunun, sadece cumhurbaşkanları ve siyasetçiler arasındaki değil, kurumlar arasındaki işbirliğinin, müşterek çalışma ikliminin ve ortamının geliştirilmesi açısından da önemli olduğunu ifade eden Gül, ülkeler arasında çeşitli alanlarda yapılan anlaşmaların bu sonuca katkıda bulunduğunu dile getirdi. Gül, ortak eğitim faaliyetleri ve askeri tatbikatların da bu kapsamda çok önemli bir işlev gördüğünü belirterek, neticede güvenlik, kalkınma ve eğitim gibi çeşitli alanlarda uzmanları bir araya getirerek somut projeler geliştirilmesini sağlayan bir mekanizmanın ortaya çıktığını kaydetti. Bu sürecin 5 yıldır düzenli aralıklarla sürdürülmesinin ülkeler arasında etkileşim ve dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunu kanıtladığını vurgulayan Gül, üçlü zirve sürecinde karşılıklı güven ve anlayışın geliştirilmesine önemli katkıda bulunulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, ''Gelinen aşamada üçlü zirve süreci, adeta somut projeler üreten bir mekanizmaya dönüşmüştür. Üçlü zirve sürecini somut projeler ve ortak adımlarla güçlendirerek geleceğe taşımaya yönelik kararlılığımızı bugün bir kez daha teyit ettik'' diye konuştu.