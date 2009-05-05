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Politika

Gül, siyasi parti liderleriyle görüşecek

05 Mayıs 2009 16:13

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşüyor.

Gül, bu çerçevede ilk olarak CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı bugün saat 18.00'de Çankaya Köşkü'nde kabul ederek görüşecek. Cumhurbaşkanı Gül'ün, Baykal'dan sonra da önümüzdeki günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ü ayrı ayrı Çankaya Köşkü'nde kabul ederek iç ve dış gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Gül, geçen yıl 23 Nisan öncesinde Çankaya Köşkünde muhalefet liderlerini konuk ederek hem iç ve dış gelişmelere ilişkin bilgi aktarmış, hem de onların değerlendirmelerini almıştı.

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