Gül, sivil toplumla buluşuyor

T24 - 24 Haziran'da düzenlenecek Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelecek.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Gül, 25-26 Haziran tarihlerinde yapılması öngörülen Niğde ve Aksaray gezilerini iptal etti.



Cumhurbaşkanı Gül, yarın (24 Haziran 2010) yapılacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından 25 Haziran Cuma günü İstanbul'da çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecek.



Terör saldırılarının gündemde olacağı toplantıya aralarında TOBB, TÜSİAD, TİM, TUSKON, Barolar Birliği, DİSK, Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen ve KESK'in de bulunduğu çok sayıda sivil toplum örgütünün temsilcileri davet edildi.



İstanbul'da gerçekleşecek toplantının, 25 Haziran 2010 Cuma günü saat 10:30'da başlaması öngörülüyor.



Cumhurbaşkanı Gül, hafta başında terör gündemiyle Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi'nin ardından TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin liderleriyle ayrı ayrı görüşmüştü.





