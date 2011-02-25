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Politika

GÜL SARKOZY'Yİ KÖŞK'TE KARŞILADI ANKARA (A.A)

25 Şubat 2011 16:40

-GÜL SARKOZY'Yİ KÖŞK'TE KARŞILADI ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - Çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Gül, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'yi Çankaya Köşkü'nün girişinde karşıladı. Burada bir süre basın mensuplarına poz veren Gül ve Sarkozy, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Gül, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy onuruna çalışma yemeği verecek.  İki Cumhurbaşkanı daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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