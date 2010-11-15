-GÜL: SANCILARI POZİTİF OLARAK GÖRMELİYİZ ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin çok köklü bir değişimden geçtiğini belirterek, bu değişimin bazı sancıları olacağını, bunların pozitif sancı olarak görülmesi gerektiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, yurt içi ve dışındaki tüm vatandaşların bayramını kutladı. Bayramın Türkiye, tüm Müslüman alemi ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Gül, şunları kaydetti: ''Bayramlar bildiğiniz gibi bizim için neşe günleridir, dayanışma günleridir. Bin yıl boyunca bu topraklar üzerinde yaşayan hepimiz bayramlar vasıtasıyla birbirimize kenetlendik, manevi tarafımızı kuvvetlendirdik, moral değerlerimizi kuvvetlendirdik. İşte bayramlar, bu yönde çok büyük fonksiyonlar gördü. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hepimiz, hep beraber bu bayram da büyük mutluluk duyuyoruz. Şunu unutmayalım ki büyük bir ülkenin evlatlarıyız, büyük bir ülkenin vatandaşlarıyız. Ülkemizin her köşesi birbirinden daha renkli, birbirinden daha zengindir. Ülkemizin her köşesinin ayrı gerçekleri vardır. Bütün bunlar bu ülkenin zenginlikleridir. Hep beraber kaynaşarak bu zenginliği tatmanın idraki içerisinde olmalıyız. Şüphesiz ki büyük ülkelerin sorunları da olacaktır. Bu sorunlar siyasi sorunlar, ekonomik sorunlar, sosyal sorunlar ama bütün bunları konuşarak, tartışarak kendimiz çözeceğiz, bundan eminim. Şunu unutmayalım ki birbirimizi sevmemiz ve saymamız gerekir. Sevgi aileden başlayacak. Arkadaşlık, dostluklar nihayet vatanımızı, ülkemizi sevgiyle devam edecektir. Bu konulara ne kadar çok önem verirsek o kadar çok pozitif gündemle düşünmeye başlarız.'' -''TÜRKİYE ÇEVRESİNE İLHAM KAYNAĞI OLMUŞTUR''- Türkiye'nin sorunlarının çözüleceğinden emin olduğunu belirten Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi: ''İnanın bana, Türkiye bütün çevresine ilham kaynağı olmuştur. Türkiye'nin ekonomik gelişmesi, Türkiye'deki demokratik gelişmeler, Türkiye'nin çok canlı kültürel hayatı, Türkiye'deki çoğulculuk, bütün bunlar gerek doğuda gerek batıda gerek komşularımızda büyük bir ibretle ve takdirle izlenmekte, bazıları 'Türkiye bunları yapıyor, biz niye yapamıyoruz' diye kendi kendine sormaktadır. Onun için, bazen mum dibine ışık vermez, bazen evin içinde büyüyen çocuğun büyüdüğünün farkına varmayabiliriz ama inanın ki Türkiye çok köklü bir değişim içerisinden geçiyor. Bu değişimin tabii ki bazı sancıları olacaktır ama bunları büyüme sancısı, pozitif sancı olarak görmemiz gerekir ve geleceğe hepimiz çok daha olumlu, çok daha ümitli bakmamız gerekir ve bu uğurda tabii ki hepimizin çok çalışması gerekir. İşte bayramlar vesilesiyle bunları bütün vatandaşlarım, sizlerle paylaştım. İnanıyorum ki sizler de benimle aynı fikirdesiniz. İnanıyorum ki Türkiye'yi yöneten herkes de bu yönde çok daha büyük çaba sarfedecektir. Bayramlar tabii ki neşeli günlerdir ama maalesef bazen dikkatsiz olunca bu neşeli günler hepimize çok acılı günler haline dönüşmektedir. Bununla da trafiği kastettiğimi eminim ki anlamışsınızdır. Yollarımız çift yol oldu, bundan büyük memnuniyet duyuyoruz ama trafik kurallarına uymazsak, trafiğe dikkat etmezsek, çok büyük acıları yaşarız. Unutmayın ki trafik kurallarına uymak hepimiz için mecburiyettir, hepimiz yapmalıyız. Şehir içinde bile seyahat ederken, havaalanına gidip gelirken, arka koltukta oturmama rağmen kemerimi takarım. Herkese tavsiye ediyorum, kemerlerinizi muhakkak takın. Ön koltukta da olsanız, arka koltukta da olsanız takın. Seyahat ederken fazla hızlı gitmeyin. Yollar güzel bile olsa ufak bir dikkatsizlik çok büyük kazalara sebebiyet vermektedir. Ümit ediyorum ki bu bayram, bu uzun tatil inşallah üzücü geçmeyecektir. Kurban Bayramı, aynı zamanda birçok vatandaşımızın hac görevini yapmalarına da vesile olmakta. Hacca giden bütün vatandaşlarımı da tebrik ediyorum. Onların da sağ salim yurda dönmelerini temenni ediyorum. Bir kez daha bütün vatandaşlarımın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum, onlara aydınlık günler diliyorum. Herkese sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum, küçüklerin gözlerinden öpüyorum.''