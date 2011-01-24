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Politika

GÜL SALDIRIYI ŞİDDETLE KINADI STRASBOURG (A.A)

24 Ocak 2011 23:42

-GÜL SALDIRIYI ŞİDDETLE KINADI STRASBOURG (A.A) - 24.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Moskova Domodedova Havaalanındaki terörist saldırıyı şiddetle kınadığını, teröre karşı uluslararası işbirliğinin şart olduğunu bildirdi. Gül, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 2011 Kış Dönemi Genel Kuruluna hitap etmek üzere geldiği Strasbourg'da gazetecilerin soruları üzerine, Moskova'daki saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Saldırıyı üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Gül, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'e başsağlığı mesajı gönderdiğini belirtti. Rus halkına saldırıyı şiddetle kınadığını vurgulayan Gül, ''Biz de zaman zaman teröre maruz kalan bir ülkeyiz. Terörün ne olduğunu biliriz. Teröre karşı uluslararası işbirliği şart'' dedi.

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