Gül: Saldırılar devletin otoritesini zayıflatmaz, karşılığı çok ağır olacak

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hakkari’de 13. Gündür süren çatışmalar sonucu bugün 6’sı asker 2 korucunun daha şehit olmasının ardından, ‘’Saldırılara en ağır şekilde karşılık verilecektir, bu saldırlar devletimizin otoritesini zaafa uğratamayaktır’’ açıklamasında bulundu.

Gül, Ramazan ayında terör örgütünün “pervasızca bir plan içerisine girdiğini”, güvenlik güçlerinin de buna fırsat vermemek için ön tedbir alarak mücadeleye başladığını belirterek, şehit haberlerinin yürekleri dağladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Gül, Twitter'daki hesabından yaptığı değerlendirmede, “Terör örgütü bu Ramazan ayında pervasızca bir plan içerisine girmişti. Buna fırsat vermemek için güvenlik güçlerimiz ön tedbiri alıp yoğun bir mücadeleye girdi. Maalesef yüreğimizi dağlayan şehitlerimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm milletimize de baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Köşk'ten yazılı açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Hakkari’de 6 askerin ve 2 korucunun şehit olduğu saldırıyı ilk olarak Twitter'da değerlendiren daha sonra yazılı bir açıklama yaptı. Gül açıklamasında "Terör örgütü, sevginin, kardeşliğin, barışın ve dayanışmanın hakim olduğu, manevi duyguların yoğun şekilde yaşandığı Mübarek Ramazan ayında çok fazla kan dökülmesine yol açacak cüretkar bir plan içinde olmuştur. Terörle, şiddetle, kan ve gözyaşı dökerek hiçbir yere varılamayacağını; bu saldırıların Devletimizin otoritesini zaafa uğratamayacağını ve birlikte yaşama iradesine asla zarar veremeyeceğini; terör tehdidinin milletimizin kararlılığı, devletimizin gücü ve imkânlarıyla mutlaka ortadan kaldırılacağını herkesin görmesi gerekir" ifadelerine yer verdi.

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile telefonla konuşup gelişmelerle ilgili bilgi alan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı dileyen Sayın Cumhurbaşkanımız, Hakkari’de 6 asker ve 2 geçici köy korucusunun şehit olması nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasını istemişlerdir:

'Hakkari’nin Geçimli köyündeki karakola teröristlerce düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada 6 asker ve 2 geçici köy korucusunun şehit olması, 15 asker, 1 geçici köy korucusu ve 5 vatandaşın da yaralanmasından derin üzüntü duydum. Bu hain saldırıyı nefretle tel’in ediyorum."

‘Teröristler, elbette ki en ağır şekilde karşılığını bulacaktır’

"Terör örgütü, sevginin, kardeşliğin, barışın ve dayanışmanın hakim olduğu, manevi duyguların yoğun şekilde yaşandığı Mübarek Ramazan ayında çok fazla kan dökülmesine yol açacak cüretkar bir plan içinde olmuştur. Bu planın farkına varan güvenlik güçlerimiz, ön tedbir alıp yoğun bir mücadeleye girerek, bu pervasız saldırıya fırsat vermemiştir. Milletimizin birliğini, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini hedef alan saldırı ve eylemlerini devam ettiren teröristler, elbette ki en ağır şekilde karşılığını bulacaktır. Türkiye, toplumsal barışın tesisi yönündeki sağduyulu yaklaşımlarından hiçbir şart altında vazgeçmeyecek, terörle mücadelesini demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, en güçlü şekilde sürdürecektir."

‘Saldırılar devletimizin otoritesini zaafa uğratamayacak’

"Terörle, şiddetle, kan ve gözyaşı dökerek hiçbir yere varılamayacağını; bu saldırıların Devletimizin otoritesini zaafa uğratamayacağını ve birlikte yaşama iradesine asla zarar veremeyeceğini; terör tehdidinin milletimizin kararlılığı, devletimizin gücü ve imkanlarıyla mutlaka ortadan kaldırılacağını herkesin görmesi gerekir. Şehit yakınları ve gazilerimizin onuruna verdiğim iftar yemeğinde de ifade ettiğim gibi, eli kanda, silahta olanları, şiddete başvuranları girdikleri yanlış yoldan dönmeye çağırıyorum."

"Teröre karşı hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, başarılı, etkili ve kahramanca bir mücadele veren güvenlik güçlerimizin tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Mukaddes vatan görevini yaparken şehit olan güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, ailelerimize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifa dileklerimi iletiyorum."

Atalay: Sorun Ak parti döneminde çözülecek

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Hakkari'de güvenlik güçlerine yönelik terör saldırısıyla ilgili olarak, “Hepimizin başı sağ olsun. Mübarek ramazan gününde kolay değil. Şehitlerimiz var, onların aileleri var. Hepimizin acısı bu, onların ailesi kadar bizim acımız. Yani bunu en içten hep hissettik, hep hissediyoruz, paylaşıyoruz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay sabah saatlerinde üzücü bir olay yaşandığını hatırlatarak, “Biliyorsunuz, Hakkari Çukurca yakınlarında bir karakolumuz gece yaklaşık sahur vakti civarında terör saldırısına maruz kaldı. Orada şehitlerimiz var, 6 askerimiz, 2 korucu şehidimiz var. Tabii üzgünüz ama bu sürüp giden bir mücadele arkadaşlar” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Atalay, şunları kaydetti:

“Hükümet olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak terörle mücadelemizi biliyorsunuz, bütün boyutlarıyla sürüyor, bütün kapsamıyla sürüyor. Yani biz terörle mücadelede güvenlik boyutu olarak hiçbir şeyi ihmal etmiyoruz, en iyi şartlarda güvenlik birimlerimize her türlü desteği ve yetkiyi vererek sürdürüyoruz. Aynı zamanda terörün istismar ettiği alanlara dönük çok çalışmamız var. Vatandaşımızı kazanmaya dönük çok çalışmamız var. Türkiye'nin önünde bir büyük sorundur bu. 30 yıl önce başlamış, kökü biraz daha da eskilere giden önümüzde bir sorun. Bunu çözmek için bütün boyutlarıyla çok yönlü olarak üzerindeyiz. Şuna inanıyorum, inşallah Ak Parti Hükümeti döneminde bu sorunlar, Türkiye'nin önündeki bu büyük sorun, Türkiye'nin ayağındaki bu büyük pranga çıkarılacak, bu sorun çözülecek, ona inanıyorum.

Hepimizin başı sağ olsun. Mübarek ramazan gününde kolay değil. Şehitlerimiz var, onların aileleri var. Hepimizin acısı bu, onların ailesi kadar bizim acımız. Yani bunu en içten hep hissettik, hep hissediyoruz, paylaşıyoruz. Allah onlara da bu mübarek günde sabır versin.”

Arınç: Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Hakkari’de güvenlik güçlerine yönelik terör saldırısıyla ilgili olarak, “Hükümetimiz, güvenlik güçlerimiz terörle mücadeleye büyük azim ve kararlılıkla devam ediyor” dedi.

Arınç, Hakkari'de güvenlik güçlerine yönelik terör saldırısıyla ilgili olarak, terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 6 asker ve 2 köy korucusunun şehit olduğunu, bununla birlikte teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin bulunduğunu ifade etti.

Arınç, bu üzücü haberi kendisinin de ramazan dolayısıyla bazı etkinliklerde bulunmak üzere geldiği Manisa'da aldığını belirterek, şunları kaydetti:

“Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok üzüntülüyüz. Maalesef Hakkâri bölgesinde, Şemdinli kırsalında, bazı bölgelerde devam eden çatışmalar var. Adeta intihar saldırıları gibi PKK hem tecavüzlerine hem saldırılarına devam ediyor. Askerlerimiz de kahramanca müdafaa ediyorlar. Onlara, Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı, ailelerine sabır diliyorum. Şehitler kervanına 8 kardeşimiz daha katıldı. Hükümetimiz, güvenlik güçlerimiz terörle mücadeleye büyük azim ve kararlılıkla devam ediyor. Umarım ki şehitlerimizin artık bundan sonra acılarını tutmayacak bir noktaya geliriz.

Milletimiz bu mücadelede azim ve kararlılığını devam ettiriyor, biz de görevimizi yapmaya çalışıyoruz, üzüntülüyüz.”