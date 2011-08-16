-Gül, Resim ve Heykel Müzesi'nde İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, Beşiktaş'ta, restorasyonu devam eden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Gül, eşi Hayrünnisa Gül, oğlu Mehmet Emre Gül ve kızı Kübra Sarımermer, Tarabya Köşkü'nden, Atatürk'ün emriyle Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde 1937 yılında açılan ve dönemin Güzel Sanatlar Akademisi'ne bağlanan MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait tekneyle geldi. Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, müzeye gelişlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, TBMM Milli Saraylar Daire Başkanı Yasin Yıldız ve MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Yalçın Karayağız tarafından çiçeklerle karşılandı. Bahçeden yürüyerek müzeye giriş yapan Cumhurbaşkanı Gül'ün ziyareti basına kapalı gerçekleşti. Rektör Karayağız, Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Prof. Dr. Mahmut Bozkurt, Müdür Yardımcısı Mehmet Çetiner, Plastik Sanatlar Restorasyon ve Konservasyon Birim Başkanı Zeynep Dilek Çetiner, Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'e, 2006 yılından bu yana TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı tarafından restorasyonu devam eden müze hakkında bilgi verdi.