Gül: Ramazan gününde saldırı yapanların insanlıktan ne anladığını görün

Foça’daki saldırıda yaralananları hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı Gül, “Ramazan gününde sivil-güvenlik görevlisi ayırt etmeden saldırı yapmaktan çekinmeyen bu insanların insanlıktan anladığının ne olduğunu tüm dünyanın görmesi lazım” dedi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Foça ilçesinde düzenlenen terör saldırısında yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Gül, ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Şehit askere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Abdullah Gül, şunları söyledi:

"Şunu herkesin bir kez daha bilmesini istiyorum; Ramazan gününde, böyle mübarek bir günde, elini kana bulamaktan, tuzak kurmaktan, sivil-güvenlik görevlisi ayırt etmeden saldırı yapmaktan çekinmeyen insanların zihniyeti, bu insanların insanlıktan anladığının ne olduğunu sadece milletimizin değil, tüm dünyanın görmesi lazım. Zaten de görmüştür.

Terörle olan mücadelede her türlü meşruiyetimiz vardır. Her türlü üstünlüğümüz vardır. Azim ve kararlılıkla bu mücadele yapılacaktır.

Böyle bir Ramazan günde bile sivil-asker ayrımı yapmadan, elini kana bulayan, tuzaklar kuran, en kahpe metotlarla terörü icra etmekten çekinmeyen bu insanlarla azimli ve kararlı mücadele devam edecektir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Tekrar milletimizin başı sağ olsun.”

Foça ilçesinde dün askeri bir aracın geçişi sırasında meydana gelen art arda iki patlamada, 1 asker şehit olmuş, 12 kişi de yaralanmıştı.