-GÜL PROF. CANSIZ'IN YÖK ÜYELİĞİNİ ONAYLADI ANKARA (A.A) - 24.07.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, boş bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine, Prof. Dr. Harun Cansız'ın seçilmesini onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün, boş bulunan YÖK üyeliğine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cansız'ın Bakanlar Kurulunca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6. maddesinin (b) fıkrası gereğince onayladığı bildirildi.