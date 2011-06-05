-GÜL POLONYA'YA GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 05.06.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mavi Marmara Gemisinin yeniden Gazze'ye gitme hazırlığı yapmasına ilişkin olarak ''Devlet olarak bizim sivil toplum örgütlerini organize etmemiz veya onları herhangi bir şeye yönlendirmemiz söz konusu değil'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Polonya Cumhurbaşkanı Bronislav Komorowski'nin daveti üzerine özel uçak ''ANA'' ile saat 17.05'de Varşova'ya gitti. Cumhurbaşkanı Gül'ü Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinden İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, ve diğer ilgililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte eşi Hayrünnisa Gül ve Devlet bakanları Mehmet Aydın, Selma Aliye Kavaf da Polonya'ya gitti. -MAVİ MARMARA GEMİSİ'NİN GAZZE'YE GİTME HAZIRLIĞI- Cumhurbaşkanı Gül, Polonya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin ''Mavi Marmara gemisi yeniden Gazze'ye gitmeye hazırlanıyor. Daha önce 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve Refah Sınır Kapısının açıldığını dikkate alırsak geminin yeniden Gazze'ye gitmesini doğru buluyor musunuz? ABD'nin geminin Gazze'ye gitmemesi karşılığında Filistinlilerle İsrail arasında Türkiye'ye arabuluculuk önerdiği yolunda size bir bilgi geldi mi?'' şeklindeki sorusu üzerine şunları kaydetti: ''Refah Sınır kapısının açılışı çok memnun edici bir şey. Ülkeler demokratikleştikçe yönetimler halklarının arzu ettikleri istikamette dış politika yürütmektedir. Refah Sınır Kapısı, devrimden sonra Mısır'ın yeni yönetimi tarafından, halkın da isteklerine kulak verilerek açılmıştır. Bu memnuniyet verici bir gelişmedir ama biliyorsunuz Gazze'ye karşı uluslararası meşruiyeti olmayan hukuksuz bir ambargo devam etmektedir. Bu ambargonun hukuki bir dayanağı yoktur ve uluslararası hukuk çerçevesinde bir yere oturtulamaz. Dolayısıyla bir çok sivil toplum örgütü, gönüllü kuruluş, dünyanın her tarafından Gazze'ye yardım için uğraşıyor, tabii ne oluyor onu bilemem. Çünkü devlet olarak bizim sivil toplum örgütlerini organize etmemiz veya onları herhangi bir şeye yönlendirmemiz söz konusu değil. Sivil toplum örgütleri kendi kararlarını alıyorlar.''