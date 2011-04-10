-GÜL POLİSLERİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI ANKARA (A.A) - 10.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, emniyet teşkilatının ve polisin, çağdaş demokratik değerlere bağlılığı, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı her koşul altında gözeterek, görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğine inandığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdür Vekili Mustafa Demirer'e mesaj gönderdi. 166. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutlayan Türk Polis Teşkilatının tüm mensuplarına tebriklerini ilettiğini belirten Gül, Türk Polis Teşkilatının, ülkede emniyet ve asayişin sürekli olarak sağlanması, kamu düzeninin temini, hukukun uygulanması, insan haklarının korunması konusunda takdirle karşıladıkları bir gayretin içinde olduğunu ifade etti. Gül, mesajında şunları kaydetti: ''Emniyet Teşkilatımız, kurulduğu günden bu yana, köklü birikimi, tecrübesi ve fedakar mensuplarıyla halkımızın huzuru, refahı ve mutluluğu için gece-gündüz demeden çalışmaktadır. Bugün bu özverili çalışmalar sayesinde Türkiye, huzurlu ve güvenli bir ülkedir. Demokratik toplumlarda devletin görevi, vatandaşlarının huzur ve güvenliğini sağlamak, temel hak ve özgürlükleri korumak ve geliştirmektir. Bu anlayışla hizmetlerini sürdüren Türk Polis Teşkilatı, görev ve sorumluluklarını başarıyla yerine getirmektedir. Uygulamalarında toplumun beklentilerini dikkate alan Emniyet Teşkilatımız, devlet-vatandaş ilişkisinin güçlendirilmesinde de önemli rol üstlenmektedir. Polisimizin terörle mücadelenin yanı sıra suç ve suçlularla mücadelede ve olayların kısa süre aydınlatılmasında elde ettiği üstün başarıda, halkımızın Türk Polis Teşkilatına duyduğu güvenin ve verdiği desteğin büyük payı bulunmaktadır. Güvenlik alanındaki yeni yaklaşımları ve teknolojik ilerlemeleri yakından takip eden, çağın değişimlerine ayak uyduran, insan kaynaklarının gelişimine ve özellikle eğitime büyük önem veren Türk Polis Teşkilatının, hizmet kalitesini sürekli yükseltme arayışı içinde olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Emniyet Teşkilatımızın ve polisimizin, çağdaş demokratik değerlere bağlılığı, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı her koşul altında gözeterek, görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğine inanıyorum. Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, büyük bir özveriyle ve hizmet aşkıyla çalışan bütün polislerimize şükranlarımı sunuyor, başarı dileklerimi, selam ve sevgilerimi iletiyorum.''