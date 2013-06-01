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Gül'den 'Gezi Parkı' açıklaması: Tepkiler sağduyulu olmalı, yönetenler kaygılara kulak vermeli

Abdullah Gül: Güvenlik güçlerimiz, müdahalelerinde ölçülü olmaya dikkat etmeli; başta Sayın Başbakan olmak üzere ilgili yetkilileri ile görüşerek bu hususları paylaştım

01 Haziran 2013 18:45

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Taksim Gezi Parkı direnişinde polisin sert müdahalesini eleştirdi. Gül, "Bu sabah başta Sayın Başbakan olmak üzere ilgili hükümet ve devlet yetkilileri ile görüşerek bu hususları kendileriyle de paylaştım. Sükunetin sağlanması ve konunun yeniden bizlere yakışır bir şekilde tartışılarak neticelendirilmesi için herkesin üzerine düşeni ivedilikle yapacağına inanıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Gül, Gezi Parkı direnişi karşısında polisin "orantısız güç" kullanımına karşı yazılı bir açıklama yaptı. Gül, şunları söyledi: 
"Demokrasiye, çoğulculuğa ve hukukun üstünlüğüne inanan ve bu yolda daha fazla mesafe kat etme azminde olan Türkiye'de, pek çok farklı düşüncenin, bakış açısının olması, önemli konularda farklı yorumların, yaklaşımların, görüşlerin ortaya çıkması gayet tabidir. Bu, demokratik bir toplumun en büyük zenginliğidir.
Esas önemli olan medeni bir şekilde tartışabilmektir: diyaloga açık olmak, farklı görüşlere kulak verebilmektir. Demokratik bir toplumda, tepkiler istismara mahal vermeyecek şekilde, kurallara uyarak, sağduyu ve sükunet ile verilebilmeli; buna mukabil, yönetenler de, farklı düşüncelere ve kaygılara kulak vermek için daha çok çaba sarf etmelidir."
Taksim'deki olayların kaygı verici bir noktaya geldiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Gül, polisin daha fazla ihtimam göstermesi gerektiğini bildirdi.
Gül, açıklamasına şöyle devam etti:
"Güvenlik güçlerimiz, görevlerini yerine getirirken her zamankinden daha fazla ihtimam göstermeli, müdahalelerinde ölçülü olmaya dikkat etmeli, üzücü görüntülerin ortaya çıkmasına izin vermemelidir.
Bu sabah başta Sayın Başbakan olmak üzere ilgili hükümet ve devlet yetkilileri ile görüşerek bu hususları kendileriyle de paylaştım. Sükunetin sağlanması ve konunun yeniden bizlere yakışır bir şekilde tartışılarak neticelendirilmesi için herkesin üzerine düşeni ivedilikle yapacağına inanıyorum."
 
 

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