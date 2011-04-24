-GÜL PASKALYA BAYRAMINI KUTLADI ANKARA (A.A) - 24.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Paskalya Bayramının; hoşgörü, kardeşlik, karşılıklı sevgi ve saygı hislerinin pekiştirilmesine vesile teşkil etmesini diledi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Gül, Paskalya Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hristiyan vatandaşların ve tüm Hristiyan aleminin Paskalya Bayramını içtenlikle tebrik eden Gül, mesajında şunları kaydetti: ''Paskalya Bayramı, bu sene her gelenekten Hristiyan vatandaşlarımızı güçlü dayanışma duygularıyla bir kez daha birleştirmektedir. Esasen, her üç semavi dinin mensupları, bayramlarını Anadolu'da yüzlerce yıldır ortak bir coşkuyla kutlayagelmişlerdir. Bu seneki Paskalya Bayramının da aziz milletimizin en önemli hasletlerini oluşturan hoşgörü, kardeşlik, karşılıklı sevgi ve saygı hislerinin pekiştirilmesine vesile teşkil etmesini diliyorum. Bu anlayışla, milletimizin ayrılmaz bir parçası olan Hristiyan vatandaşlarımızın, Paskalya tatillerini ülkemizde geçiren yabancı misafirlerimizin ve tüm Hristiyan dünyasının Paskalya Bayramlarını bir kez daha kutluyor, esenlik ve mutluluklar temenni ediyorum.''