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Dünya

Gül, Otunbayeva ile görüştü

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva ile Cumhurbaşkanı olmasından sonra ilk kez biraraya geldi.

05 Temmuz 2010 03:00

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva ile yaptığı görüşmede, Kırgızistan'da siyasal sistemin oturmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği bildirildi.


Gül ve Otunbayeva, Astana'nın kuruluş yıl dönümü ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 70. yaş günü kutlamalarına katılmak üzere bulundukları Astana'da bugün bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirmişlerdi.


Alınan bilgiye göre Gül, Cumhurbaşkanı olmasından sonra ilk kez bir araya geldiği Otunbayeva'yı tebrik etti.


Kırgızistan'da yaşanan sürecin değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Gül, ülkedeki siyasal sistemin oturmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederken, meşru bir yönetimin ortaya çıkmasının önemini vurguladı.


Görüşmede, Kırgızistan'da yaşanan kötü olaylardan sonra yeniden güvene dayalı bir ortam sağlanmasının olumlu olduğunun altını çizen Gül, Türkiye'nin destek ve yardımlarının süreceğini belirtti.


Kırgızistan Cumhurbaşkanı Otunbayeva da ülkesinde yaşanan süreçle ilgili olarak Gül ile görüşlerini paylaştı ve Türkiye'nin desteklerinden dolayı Gül'e teşekkür etti.


Otunbayeva, Türkiye ile iyi ilişkilerin sürmesinden duyduğu memnuniyeti de iletti.

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