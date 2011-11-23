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Politika

Gül Olimpiyat Parkı'nı gezdi LONDRA (A.A)

23 Kasım 2011 20:02

-Gül Olimpiyat Parkı'nı gezdi LONDRA (A.A) - 23.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak Olimpiyat Parkı'nı gezdi.  Eşi Hayrünnisa Gül ile Olimpiyat Parkı'na giden Gül, burada İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague tarafından karşılandı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, İngiltere Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Sir Craig Reedie, Cumhurbaşkanı Gül'e kompleks hakkında bilgi verdi.  Gül, daha sonra İngiltere Dışişleri Bakanlığında öğle yemeği eşliğindeki CEO Forumu'na katıldı. Yemekli toplantı basına kapalı gerçekleşti. 

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