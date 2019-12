-GÜL ÖĞRETMENLERİ KABUL ETTİ ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Ülkemizi yarınlara taşıyacak, zeki, bilgili, çalışkan, vicdanlı, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, özgüveni yüksek, ahlaklı nesilleri titizlikle ve sevgiyle yetiştiren öğretmenlerimiz, ulvi gayretleriyle, Türkiye'nin kaderinde önemli rol oynamaktadır'' dedi. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ve 81 ilden gelen öğretmenleri Çankaya Köşkü'nde kabul ederek, öğle yemeğinde bir araya gelen Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte büyük resepsiyon salonunun girişinde karşıladığı davetlilerle tek tek tokalaştı. Çankaya Köşkü'ndeki öğle yemeği öncesinde bir konuşma yapan Gül, sözlerine ''24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, eğitim camiamızın siz seçkin temsilcilerini Çankaya Köşkü'nde misafir etmekten, eşim ve ben büyük mutluluk duyuyoruz'' diyerek başladı ve tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Milletin öğretmenlere ayrı bir değer verdiğini ve onların gönlünde özel bir yerde tuttuğunu dile getiren Gül, kendisinin de öğretmenlerle her yıl bir araya geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, Çankaya Köşkü'nde geleneksel hale getirdikleri bu faaliyetle öğretmenlerin milletin nezdindeki saygınlığını en iyi şekilde gösterdiklerine inandığını ifade etti. Böylece öğretmenlerle daha yakından görüşme ve konuşma fırsatı yakaladıklarını belirten Gül, öğretmenlerin ''onur gününde'' gerçekleştirdikleri bu buluşmalara büyük önem atfettiğini vurguladı. -''KALKINMANIN ANAHTARI EĞİTİM''- Cumhurbaşkanı Gül, eğitimin gelişmenin, sürekli ilerlemenin, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmanın anahtarı olduğunu; bu nedenle tüm ülkelerin daima özel ilgi ve duyarlılık gösterdikleri bir konu olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Türkiye de yaşadığımız bilgi çağında eğitime yapılan yatırımın, insana ve geleceğe yapılan yatırım olduğunun şuuruyla hareket etmekte, planlamalarını ve hamlelerini buna göre yapmaktadır. Bu süreçte biliyoruz ki en büyük yük, eğitimin temel unsuru olan fedakar öğretmenlerimizin omuzlarındadır. Öğretmenlik uzmanlık, sevgi, sabır, hoşgörü gerektiren bir meslek olmanın ötesinde, bir sanattır. Öğrenciler, öğretmenin elinde şekillenir, olgunlaşır ve hayata hazırlanır. Bir çocuk için aileden sonra ilk bilgi kaynağı öğretmenlerdir. Kavramlara anlam katan öğretmenlerdir. Öğretmenler öğrencilere, dolayısıyla topluma rehberlik eden bilge kişilerdir. Öğretmenlik aynı zamanda, sınırları sadece okul duvarlarıyla veya müfredatla çizilemeyecek kadar özel ve farklı bir meslektir. Sizler, öğrencileriniz için öğretici konumunuzun yanı sıra, bazen bir arkadaş, bazen ailenin bir büyüğü, bazen bir umut, bazen sığınılacak bir liman ve bazen de rol model oluyorsunuz. Sizlerin yegane amacı, emek harcadığınız, gecenizi gündüzünüze katarak yetişmeleri için uğraş verdiğiniz nesillerin, daima başarılı ve üretken olmalarını görmektir.'' -''ÖĞRETMENLER GELECEĞİN MİMARI''- Cumhurbaşkanı Gül, büyük sorumluluklara sahip olan öğretmenlerin görevlerini yaparken, şartlar ne olursa olsun hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını herkesin bildiğini söyledi. Öğretmenleri Türkiye'nin geleceğinin mimarları olarak gördüğünü ifade eden Gül, ''Ülkemizi yarınlara taşıyacak, zeki, bilgili, çalışkan, vicdanlı, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, özgüveni yüksek, ahlaklı nesilleri titizlikle ve sevgiyle yetiştiren öğretmenlerimiz, ulvi gayretleriyle, Türkiye'nin kaderinde önemli rol oynamaktadır. Eğer Türkiye bugün gurur verici bir seviyeye ulaştıysa, bunda en büyük pay, hiç şüphe yoktur ki, öğretmenlerimizindir. Bu vesileyle devlet ve millet olarak öğretmenlerimize sonsuz şükranlarımızı sunmak istiyorum'' diye konuştu. Gül, günümüzde öğretmenlerin daha çok bilgili, vizyonlu ve dünyadaki değişime açık olmasının, çocukların ve gençlerin sorunlara bakış açısını ve yaklaşımını belirleyeceğini, toplumsal hayatı doğrudan etkileyeceğini belirtti. Öğretim sürecinde beklenen faydanın sağlanmasının, her şeyden önce öğretmenin niteliklerine ve başarısına bağlı olduğuna işaret eden Gül, nitelikli öğretmen yetiştirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. ''Eğitimin ve öğrenmenin yaşam boyu sürdüğü gerçeği, öğretmenlerimiz için de geçerlidir'' diyen Gül, öğretmenliğin devamlı gelişme halinde olan bir meslek olduğunu ifade etti. Gül, ''Bu nedenle çağımızın yenilikleri, öğretmenlerimize öğreten rolünün yanı sıra öğrenen rolünü de yüklemektedir. Dolayısıyla sizler öğretirken ortaya çıkan yenilikleri öğrencilere taşımanızı bekliyoruz. Sizlerin bu şuurla hareket ettiğinize inancım tamdır'' dedi. -''DAHA İYİ ÇALIŞMA VE HAYAT ŞARTLARI BEKLENTİSİ''- Öğretmenlerin çalışma ve hayat şartlarının daha ileri seviyeye ulaştırılması, imkanlarının artırılması konusunda haklı beklentileri olduğunu dile getiren Gül, öğretmenlerin sorunlarının, eğitimin sorunlarından ayrı tutulmaması gerektiğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığının bu konunun üzerinde hassasiyetle durduğunu aktaran Gül, Bakan Çubukçu'nun sadece öğrenciler için değil, öğretmenler için de gece gündüz çalıştığını yakından bildiğini söyledi. Türkiye'nin bütçesinde uzun yıllar en çok payı başka kalemlerin aldığını anımsatan Gül, şöyle devam etti: ''Ama son senelerde en çok payı artık eğitim alıyor, eğitimin bütçesi her şeyin önüne geçiyor. Bu bile, Türkiye'deki köklü değişimin en büyük işaretidir. Bunlar tesadüfen değildir. Bir taraftan öğrencilere, bir taraftan öğretmenlere ayrılan paylar artmaktadır. Devlet ve toplum hayatında yeri doldurulamaz bir misyon yüklenen öğretmenlerimize ne kadar çok değer versek azdır, ne kadar çok destek versek azdır. Eğitim bir bütün; anaokulundan başlıyor, üniversite sonrası eğitime kadar devam ediyor. Bütün bunların temelini öğretmenler atıyor. Sizin iyi yetiştirdiği çocuklar varsa, üniversitede de başarılı oluyor, ülke de başarılı oluyor. Ama eğer sizin elinde iyi şekillenmezse, esas temel bilgileri almazsa, üniversite çağında ne verirseniz verin sağlam olmuyor. O bakımdan eğitim, neticede insanın, bütün yurttaşlarımızın bilgili, kaliteli, ahlaklı, özgüvenli yetişebilmeleri, aslında öğretmenlerin elinde olduğu sürede atılacak temelle ilgilidir. Bunun devlet olarak farkındayız ve onun için sizlere çok önem veriyoruz. Görevinizi en iyi şekilde yapabilmeniz için beklentilerinizin en iyi şekilde karşılanması gerekiyor. Bu yönde Sayın Başbakan, Sayın Bakan ve yakın çalışma arkadaşları bunları önemli sorumluluk olarak görüyorlar. Bunlara yakından vakıfım.'' Mesleğine gönül vermiş tüm öğretmenlere millet ve devlet adına takdir ve teşekkürlerini ileten, sağlıklı, mutlu, başarılarla dolu yaşam dileyen Gül, sözlerini, ''Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmen Atatürk'e, ebediyete intikal etmiş değerli öğretmenlerimize, kendi öğretmenlerime rahmet diliyorum, herkese şükranlarımı sunuyorum'' diyerek tamamladı.