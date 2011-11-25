-Gül: Öğretmen toplumlara yol gösteren ışıktır ANKARA (A.A) - 25.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Öğretmenlik bir insan yetiştirme sanatıdır. Sevgi, muhabbet ve fedakarlık olmadan öğretmenliğin en iyi şekilde yapılacağına inanmıyorum. Toplumlara yol gösteren bir ışıktır öğretmen. Öğrencilerin başarısı ve mutluluğuna adanmış bir hayattır öğretmenlik'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer başkanlığında 81 ilden gelen öğretmenlerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Gül, öğretmenleri eşi Hayrünnisa Gül ile karşıladı. Gül, yemekte yaptığı konuşmada, eşi Hayrünnisa Gül ile öğretmenleri Çankaya Köşkü'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, ''Sizlerin ve şahsınızda bu kutsal görevi özveriyle yapan bütün öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutluyorum'' dedi. Öğretmenlerle her yıl Atatürk'ün başöğretmenliği kabul edişinin yıl dönümünde bir araya geldiğini anımsatan Gül, bu etkinliğin öğretmenlerin devlet katındaki itibarını göstermenin yanı sıra öğretmenleri dinleme ve düşüncelerini paylaşmaya vesile olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, bu yıl Öğretmenler Günü'nün Van ve Erçiş'teki depremlerde çok sayıda öğretmenin hayatını kaybetmesi nedeniyle buruk yaşandığını ifade ederek, ölen öğretmenlerin çoğunun göreve yeni başlamış öğretmenler olmasının üzüntülerin artmasına neden olduğunu belirtti. Çocukların bedensel ve zihinsel yeteneklerinin gelişmesinde, kimlik ve kişiliğinin oluşmasında en büyük payın öğretmenlere ait olduğunu ve bir öğrencide anne ve babası kadar öğretmeninin de hakkı bulunduğunu belirten Gül, ''Öğretmenlerimiz büyük bir sevgi ve gayretle genç dimağları hayata hazırlamaktadırlar. Onlara insani değerleri, iyiyi, doğruyu öğretmekle onların hayatlarına yeni bir yön vermektedirler. Öğretmenler yeni nesilleri yetiştirirken toplumun geleceğini şekillendirmektedirler. Sevgi, fikir sahibi, özgüveni yüksek, vicdanlı iyi nesiller sizin ellerinizde şekillenmektedir'' dedi. Meclisin yasama dönemi açılışında yaptığı konuşmada öğretmenlik mesleğine değindiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Gül, ''İyi yetişmiş, fedakar, vizyon sahibi bir öğretmen tüm öğrencilerinin istikbalini kurtarabilir. Bir sınıf çok kalabalık, 60 kişi olabilir ama eğer fedakar, vizyon sahibi öğretmen varsa o sınıfta, o büyük sınıfın geleceği teminat altındadır, ama çok küçük sınıf dahi olsa öğretmen nitelikli öğretmen değilse, vizyon sahibi değilse o zaman o sınıfın geleceği çok parlak olmayabilir'' diye konuştu. ''Öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak, beklentilerine sahip çıkmak öğretmenlere yapılacak yatırımların bir parçasıdır'' diyen Gül, şöyle konuştu: '' 21. yüzyılın koşulları herkesin kendini yenilemesini, yetiştirmesini zorunlu kılmaktadır. Artık Artvin'deki bir öğretmenimizle, Ankara'daki İstanbul'daki bir öğretmenimiz aynı şekilde bilgiye ulaşabilmektedir, yeter ki o irade, istek olsun. Bilgi ve becerilerinizi geliştirmek için yoğun bir gayret göstereceğinize inanıyorum. Öğretmenlik mesleğinin onuru ve saygınlığını korumak için herkese önemli sorumluluklar düşüyor. Öğretmenlere hak ettikleri imkanların verilmesi, güvenli, huzurlu bir çalışma ortamı sağlanması için gerek hükümet, gerek Milli Eğitim Bakanlığı konunun üzerinde önemle durmaktadır.''