-GÜL ÖĞRENCİLERİ UYARDI ADANA (A.A) - 10.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Gençliğin heyecanını anlarım. Ama tabii ki ölçüyü kaçırmaması çok önemli. O zaman düzensizlikler, hoş olmayan manzaralar ortaya çıkar. Dengeyi korumak gerekir'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Adana Valiliğini ziyaretinde açıklamalarının ardından gazetecilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gül, ''Siyasilere yönelik öğrenci protestolarını nasıl değerlendirdiğinin'' sorulması üzerine, gençlere en iyi imkanları sunmanın, iyi bir Türkiye bırakmanın herkesin arzusu olduğunu söyledi. ''Bizim en önemli varlığımız gençlerimizdir'' diyen Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin en önemli varlığı olan üniversite gençlerine de ayrı bir önem verdiklerini ifade etti. Gençlik çağının ayrı bir heyecanı olduğunu belirten Gül, şunları söyledi: ''Hepimiz öğrenci olduğumuz yıllarda bunları yaşadık. Gençliğin heyecanını anlarım. Ama tabii ki ölçüyü kaçırmaması çok önemli. O zaman düzensizlikler, hoş olmayan manzaralar ortaya çıkar. Burada dengeyi korumak gerekir. Bir taraftan gençliğin heyecanını, dinamizmini, tepkisel ruhunu anlayabilmek gerekir. Diğer yandan da bunun negatif hale dönüşmemesi için herkesin dikkatli olması gerekir. Bu son olayları ilmi bakımdan dikkatlice değerlendirmek gerekir. Üniversite gençliğinin bu şekilde gündeme gelmekten hoşnut olmaması gerekir. Üniversiteler her türlü fikirlerin, her türlü düşüncelerin özgürce ifade edildiği, edilmesi gerektiği yerdir. Özgürce her düşüncenin ifade edilebilmesi için de buna mani olucu eylemlerin yapılmaması gerekir. Ankara Üniversitesi Rektörü güzel söylemiş; 'üniversiteler özgür düşüncelerin ifade edildiği yerdir, ama herkesin istediği gibi eylem yaptığı, hele başkasını susturucu veya hoş karşılanmayacak tavırların sergilendiği bir yer de olmamalıdır'. O açıdan bu dengeyi herkesin çok iyi muhafaza etmesi gerekir.''