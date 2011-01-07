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Politika

GÜL ÖĞRENCİ SORUNLARINI ÖZCAN'A AKTARDI ANKARA (A.A)

07 Ocak 2011 13:55

-GÜL ÖĞRENCİ SORUNLARINI ÖZCAN'A AKTARDI ANKARA (A.A) - 07.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dünkü Çankaya Sofrasında öğrenci temsilcilerinden dinlediği sorunları YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'a aktardı ve bu sorunların çözülmesi talimatını verdi.  Alınan bilgiye göre Gül'ün, YÖK Başkanı Özcan'ı kabulünde dün Çankaya Sofrası'na davet ettiği öğrencilerin dile getirdiği sorun ve şikayetler ele alındı. Gül, öğrencilerden dinlediği ve not aldığı sorunları Özcan'a aktararak, bu sorunların çözülmesini istedi. Cumhurbaşkanı Gül bu yöndeki çalışmaların takipçisi olacağını da kaydetti.

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