-GÜL ''NUSRAT''TA İNCELEMELERDE BULUNDU MERSİN (A.A) - 22.02.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mersin'in Tarsus ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu ve tarihi mekanları gezdi. Cumhurbaşkanı Gül, Tarsus'ta ilk olarak Nusrat Mayın Gemisi Müzesi ve Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'na geldi. Gül'ü burada Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Mersin milletvekilleri karşıladı. Bugün müze olarak kullanılan ve Çanakkale Zaferi'nde önemli bir payı bulunan Nusrat Mayın Gemisi'ne çıkan Cumhurbaşkanı Gül, gemi içindeki müzeyi gezdi. Gül'e burada geminin maketi hediye edildi. Gül, daha sonra Danyal Peygamberin kabrinin bulunduğu Makam-ı Danyal Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi. Buradan yürüyerek geçmişi 780'li yıllara dayanan Ulu Cami'ye geçen Cumhurbaşkanı Gül, Kırk Kaşık Bedesteni'ni de gezdi. Bedesten önünde toplanan vatandaşların taşıdığı turizme destek, üniversite ve il olma taleplerine ilişkin dövizleri de okuyan Gül, eliyle başını göstererek ''Hepsini buraya yazdım'' dedi. Bedesten önündeki stantta bulunan yöresel ürünlerin de tadına bakan Cumhurbaşkanı Gül, portakallı baklava yedi. Gül'e Ramazanoğulları Beyliği döneminde, 1579 yılında yapılan Kırk Kaşık Bedesteni'nde yapının tarihi ve yöresel içecek ''kaynar'' hakkında da bilgi verildi. Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra 1926-1997 yılları arasında Misak-ı Milli İlkokulu olan ve şu anda özel okul olarak hizmet verilen tarihi yapının önünde öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Tarsus Amerikan Koleji'ni de ziyaret eden Gül, buradan St. Paul Kuyusu'na geçti. Yetkililerden bilgi alan Gül, daha sonra ilçe merkezinde bulunan ve ''Yarenlik Alanı'' adı verilen çarşı bölgesinde gezdi. Abdullah Gül'e burada vatandaşlar tarafından sevgi gösterilerinde bulunuldu ve binalardan gül yaprakları döküldü. Çeşitli armağanlar da sunulan Cumhurbaşkanı Gül, sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi ve vatandaşlarla fotoğraflar çektirdi.