-Gül: ''Nifak sokmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz'' ANKARA (A.A) - 29.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bayramların toplumu bir arada tutan en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, birlik ve beraberliğin korunmasını, nifak sokmak isteyenlere asla fırsat verilmemesini istedi. Cumhurbaşkanı Gül, Ramazan Bayramı mesajına, vatandaşlara, ''Bir Ramazan Bayramı'nı daha hep birlikte idrak etmenin mutluluğu içindeyiz. Bayramın ülkemiz için, Türk ve İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum'' diye seslenerek başladı. Herkesin huzur içinde, ailesi ve tüm sevdikleriyle, acı ve kederden uzak güzel bir bayram geçirmesini temenni ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Gül, bu duygularla bütün vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bayramların, barış ve sevinç günleri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, bu günlerde hem büyüklerin hem küçüklerin sevindirildiğini, onların varlıklarına verilen önemin gösterildiğini vurguladı. İnsanların arasındaki sevgi, saygı ve kardeşliğin pekişmesine, birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olan bayramların, sosyal ve kültürel hayatta da vazgeçilmez bir yeri bulunduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Gül, mesajında şunları kaydetti: ''Dolayısıyla bayramlar toplumumuzu bir arada tutan en önemli yapı taşlarından biridir. Birlik ve beraberliğimizi daima korumalı, aramıza nifak sokmak isteyenlere asla fırsat vermemeliyiz. İnsan olmanın önemini hatırlatan bayramlar, dargınlıkları ve kırgınlıkları geride bırakarak, kucaklaşmak ve kaynaşmak yönünde güzel fırsatlar sunmaktadır. Vatandaşlarımızın bu anlayışla, bu mübarek günleri en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Aziz Vatandaşlarım, Sizlerin de bildiği gibi, bayramlar aynı zamanda bir yardımlaşma ve dayanışma günüdür. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın imkansızlıklar içindeki insanlara sahip çıkma ve kucak açma günüdür. Ülkemiz Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı vesilesiyle, insanlığın ortak acılarını kendi acısı olarak gördüğünü, dünyada barışın, huzurun ve refahın sağlanması amacıyla daima aktif rol üstlendiğini bir kez daha göstermiştir. Türkiye'nin büyük bir kıtlığın ve açlığın yaşandığı Somali'ye olan ilgisi ve öncülük ettiği yardımlar, zor şartlar altındaki insanların umudunu yeşertmiştir. Halkımız Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde adeta seferber olmuş, buradaki insanlık dramına seyirci kalmayacağını göstererek, bütün dünyaya insanlık dersi vermiştir. Ülkemiz ve halkımız liderlik ettiği teşebbüslerle, Somali'deki felaketi gözler önüne sermiş, bu ülkedeki trajedinin esasen bir insanlık sorunu olduğunu bütün dünyaya anlatmıştır. Somali'ye yardım elini uzatarak örnek bir duyarlılık sergileyen kadirşinas halkımıza, kurumlarımıza ve sivil toplum örgütlerimize takdir hislerimi ifade ediyor, minnet ve şükranlarımı sunuyorum.'' Bu düşüncelerle, yurt içindeki ve yurt dışındaki bütün vatandaşlarımın, Türk ve İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyorum. Bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk getirmesini, dünyanın çeşitli bölgelerinde insanları tehdit eden huzursuzlukların sona ermesini Allah'tan temenni ediyorum.''