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Politika

Gül: Mühim bir başarı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesi üzerine, Erdoğan’ı başarının elde edilmesindeki çalışmalar&#

18 Ekim 2008 03:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesi üzerine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı başarının elde edilmesindeki çalışmalarından dolayı kutladı.
Gül yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin geçici üyeliğe seçilmesinin, Cumhuriyet diplomasisinin, her vatandaşın iftihar etmesi gereken mühim bir başarı olduğunu vurguladı. Gül, “Türkiye’ye verilen destek, uluslararası toplumun devletimize gösterdiği güvenin ve milletimize karşı beslediği dostluk ve sevgi duygularının yansımasıdır. Türk dış politikasının ilham kaynağını oluşturan Atatürk’ün ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ vecizesi ülkemizin ve milletimizin barışçı kimliğinin de bir tezahürüdür” ifadelerini kullandı.
Emeği geçenleri kutladığını belirten TBMM Başkanı Köksal Toptan da “Bu başarı dünya milletler camiasında ülkemize duyulan inancı göstermesi bakımından büyük anlam taşımaktadır.Bu başarı hepimizi gururlandırmıştır” dedi.

Türkiye, BM Güvenlik Konseyi geçici üyesi

Erdoğan: Hayırlı olsun

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