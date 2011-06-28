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Politika

GÜL, MİRAÇ KANDİLİNİ TWITTER ÜZERİNDEN KUTLADI ANKARA (A.A)

28 Haziran 2011 02:40

-GÜL, MİRAÇ KANDİLİNİ TWITTER ÜZERİNDEN KUTLADI ANKARA (A.A) - 27.06.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, miraç kandilini twitter internet sitesi üzerinden kutladı. Cumhurbaşkanı Gül, twitter hesabına ''Tüm vatandaşlarımın kandilini şimdiden kutluyor, iyi akşamlar diliyorum'' yazdı. Öte yandan Gül, hesabında bugün, ''Dün paylaştığım fotoğraflarla ilgili çok sayıda mesaj aldım. Güzel mesajlarınızı okudum, çok memnun oldum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Fotoğraftaki yoğurdun hazır yoğurt olduğunu zannedenler var; tam tersine, yaylanın has koyun yoğurduydu, tadına da keyifle baktım. Eskiden bakraçlar kullanılırdı, artık bakraç yerine hazır yoğurt kapları kullanılıyor. Ama yoğurt hazır yoğurt değildi'' mesajına da yer verdi.

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