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Politika

GÜL, MİNİBÜSÇÜLERİ DİNLEDİ     İSTANBUL (A.A)

08 Haziran 2011 23:42

-GÜL, MİNİBÜSÇÜLERİ DİNLEDİ     İSTANBUL (A.A) - 08.06.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, minibüs şoförleriyle sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Gül, İslam Kalkınma Bankası eski Türkiye Temsilcisi Selim Cafer Karataş'ın cenaze törenine katıldıktan sonra dönüşte, Tarabya Bayırı Caddesindeki Tarabya minibüs durağına uğrayarak, buradaki şoförlerle bir süre sohbet etti. Minibüsçülerin ikram ettiği çayı içen Cumhurbaşkanı Gül, şoför esnafının sorunları hakkında bilgi aldı.  Cumhurbaşkanı Gül, duraktan ayrılırken şoförlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Bu arada, durağın çevresinde toplanan vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Gül'e sevgi gösterisinde bulundu.

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