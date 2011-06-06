-GÜL, MEÇHUL ASKER ANITI'NA ÇELENK KOYDU VARŞOVA (A.A) - 06.06.2011 - Polonya'ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koydu, Başbakan Donald Tusk ile görüştü. Cumhurbaşkanı Gül, Belvedere Sarayı'ndaki görüşmeler ve ortak basın toplantısının ardından Varşova'nın en geniş meydanında bulunan Meçhul Asker Anıtı'na hareket etti. Gül'ün makam aracı meydana yaklaştığında atlı süvarilerin eşliğinde ilerledi ve anıtın bulunduğu alana geldi. Anıt önünde saygı duruşunda bulunan Gül, İstiklal Marşı'nın çalınmasının ardından kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan ve üzerinde İngilizce ''Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'' yazan çelengi anıta koydu ve daha sonra şeref defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Polonya Başbakanı Donald Tusk ile bir araya geldi. Başbakanlıkta basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Gül, Polonya Cumhurbaşkanı Bronislav Komorowski tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı. Gül'ün Polonya ziyaretine eşlik eden Hayrünnisa Gül ise Polonya Cumhurbaşkanı Bronislav Komorowski'nin eşi Anna Komorowska ile baş başa görüştü Bilim ve Kültür Sarayı'nı gezdi. Alınan bilgiye göre, Belvedere Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından Gül ve Komorowska, baş başa görüştüler. Çay ve kahve ikramının yapıldığı görüşmede, Türkiye'deki Eğitim Her Engeli Aşar Projesi toplantısına davet edilen ancak katılamayan Komorowska, projeyi takip ettiğini belirtti. Hayrünnisa Gül de proje hakkında Komorowska'ya bilgi verdi. Gül ve Komorowska, daha sonra Belvedere Sarayı'nın bahçesini gezdiler. Cumhurbaşkanı eşleri, Varşova'nın sembolik yapılarından, eski Sovyet Lider Stalin'in Polonya ile dostluğunu göstermek için yaptırdığı 230 metre yüksekliğindeki saat kulesi de bulunan Bilim ve Kültür Sarayı'nı gezdiler. Sarayın kapalı seyir terasına çıkan Gül ve Komorowska, buradan Varşova'nın panaromik manzarasını izlediler. Gezi sırasında Polonyalı bir rehber tarafından Gül'e bilgi verildi. Daha sonra binanın dördüncü katında bulunan Gençlik Sarayı'na geçen Gül, çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı. Okul dışında resim, müzik, bale gibi güzelsanat dalları da dahil 46 alanda eğitim faaliyeti verilen sarayda, çocuklar tarafından müzik, dans ve jimnastik gösterisi yapıldı. Çocukların kendi yaptığı tablolardan oluşan sergiyi de gezen Gül ve Komorowska'ya çocukların yaptığı birer tablo hediye edildi. Gül ve Komorowska da çocuklara kitap ve oyuncak hediye etti. Ziyaretin sonunda Gül ve Komorowska, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.