-Gül makam aracını kendi kullandı İSTANBUL (A.A) - 01.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Türkiye-Afganistan-Pakistan 6. Üçlü Zirvesi'' kapsamında Afganistan Cumhurbaşkanı Hamit Karzai ve Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Çırağan Sarayı'nda konuk cumhurbaşkanları ile ayrı ayrı görüşen Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Four Seasons Otel'deki çalışma yemeğine geçti. Makam aracının direksiyonuna geçen ve emniyet kemerini takan Gül, konuk cumhurbaşkanlarını yemeğin verildiği otele götürdü. Araçta, ön koltuğa Zerdari, arka koltuğa ise Karzai ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu oturdu. Cumhurbaşkanları, araca binmeden önce Çırağan Sarayı'nın çıkışında merdivenlerde basın mensuplarına el sallayarak poz verdi. Basına kapalı gerçekleşen yemeğin başında basın mensuplarının fotoğraf ve görüntü almasına izin verildi. Yemeğe, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Pakistan Dışişleri Bakanı Sayın Hina Rabbani Khar da katıldı. Öte yandan, zirve kapsamında, üç ülkenin en üst düzey askeri yetkilileri ile içişleri bakanları da sabah saatlerinde ayrı toplantılarda bir araya geldi.